Челябинская ФСБ пресекла вырубку леса почти на 9 млн рублей

В лесничестве вырубили 380 кубометров сосны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из ГУ МВД пресекли вырубку леса на 8,9 млн рублей в Травниковском лесничестве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, директора подрядной организации, отдавшего приказ о вырубке, отправили за решетку.

«Виновный дал указание подчиненным, вырубить более 380 кубометров сосны. Таким образом был причинен ущерб ГКУ „Управление лесничествами Челябинской области“ в размере 8,9 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там отметили, что противоправную деятельность директор организации осуществлял на протяжении года. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком. Также директор должен в полном объеме возместить причиненный ущерб.