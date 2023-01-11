11 января 2023

Челябинская ФСБ пресекла вырубку леса почти на 9 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконная вырубка леса. Свердловская область, поселок Рассоха, деревья, лес, вырубка леса, лесозаготовка, вырубка деревьев
В лесничестве вырубили 380 кубометров сосны Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из ГУ МВД пресекли вырубку леса на 8,9 млн рублей в Травниковском лесничестве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, директора подрядной организации, отдавшего приказ о вырубке, отправили за решетку.

«Виновный дал указание подчиненным, вырубить более 380 кубометров сосны. Таким образом был причинен ущерб ГКУ „Управление лесничествами Челябинской области“ в размере 8,9 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там отметили, что противоправную деятельность директор организации осуществлял на протяжении года. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком. Также директор должен в полном объеме возместить причиненный ущерб.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из ГУ МВД пресекли вырубку леса на 8,9 млн рублей в Травниковском лесничестве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, директора подрядной организации, отдавшего приказ о вырубке, отправили за решетку. «Виновный дал указание подчиненным, вырубить более 380 кубометров сосны. Таким образом был причинен ущерб ГКУ „Управление лесничествами Челябинской области“ в размере 8,9 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что противоправную деятельность директор организации осуществлял на протяжении года. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком. Также директор должен в полном объеме возместить причиненный ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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