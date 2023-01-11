Челябинский врач извлекает деньги из желудков детей. Фото

12 января 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Медик просит родителей убирать мелкие предметы в места, недоступные детям Фото: Анна Майорова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) детский врач-эндоскопист Владимир Суворкин в течение года извлек из желудков детей 11 монет. Об этом сообщает Центр охраны материнства и детства. «За год Владимир Суворкин извлек из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а также бронхов пациентов 21 предмет. В числе находок оказалось 11 монет, канцелярская скрепка, пуговица», — заявили в пресс-службе Центра. Последний в 2022 году пациент с инородными предметами поступил в больницу 27 декабря, Владимир Николаевич извлек из желудка ребенка три плоские батарейки. По словам доктора, это особо опасные инородные тела для детского организма. Суворкин отметил, что в больницу ежемесячно привозят малышей с ожогами пищевода и желудка средствами бытовой химии, с тяжелыми отравлениями лекарственными препаратами. По 15-20 детей в год поступает с инородными телами в организме. В качестве примера для коллег и назидания родителям находки, извлеченные из своих пациентов, доктор хранит в музейной коллекции эндоскопического отделения. Малыши пробуют «на зуб» все, что попадает им в зону доступа Фото: сайт Центра охраны материнства и детства города Магнитогорска

В Магнитогорске (Челябинская область) детский врач-эндоскопист Владимир Суворкин в течение года извлек из желудков детей 11 монет. Об этом сообщает Центр охраны материнства и детства. «За год Владимир Суворкин извлек из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а также бронхов пациентов 21 предмет. В числе находок оказалось 11 монет, канцелярская скрепка, пуговица», — заявили в пресс-службе Центра. Последний в 2022 году пациент с инородными предметами поступил в больницу 27 декабря, Владимир Николаевич извлек из желудка ребенка три плоские батарейки. По словам доктора, это особо опасные инородные тела для детского организма. Суворкин отметил, что в больницу ежемесячно привозят малышей с ожогами пищевода и желудка средствами бытовой химии, с тяжелыми отравлениями лекарственными препаратами. По 15-20 детей в год поступает с инородными телами в организме. В качестве примера для коллег и назидания родителям находки, извлеченные из своих пациентов, доктор хранит в музейной коллекции эндоскопического отделения.