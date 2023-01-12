Экс-силовика из Екатеринбурга, оставившего пенсионерку без ноги, отправили в колонию-поселение

В Екатеринбурге суд вынес приговор 51-летнему Владиславу Зиядинову, который весной 2022 года сбил пенсионерку, в результате ей ампутировали голень. Его приговорили к трем годам в колонии-поселении, рассказали в Кировском районном суде.
«Зиядинову назначено три года колонии-поселения, также он лишен прав на срок 1 год и 6 месяцев», — рассказали в суде. В мае 2022 года он за рулем Renault Logan ехал по улице Советской и не справился с управлением. Сначала сбил пенсионерку, а потом врезался в светофор. Женщине пришлось ампутировать голень. Зиядинов является бывшим силовиком. Согласно информации в его соцсетях, в последнее время занимал руководящую должность в одном из частных охранных предприятий Екатеринбурга.
Ранее URA.RU сообщало, что в колонию-поселению отправили жительницу Екатеринбурга Александру Деменьшину. Она нарушила правила дорожного движения, будучи водителем, вылетела с трассы, в результате погибла ее подруга, сидевшая рядом.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».