Экс-силовика из Екатеринбурга, оставившего пенсионерку без ноги, отправили в колонию-поселение

13 января 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Суд приговорил к трем годам в колонии поселении экс-силовика, который устроил пьяное ДТП Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге суд вынес приговор 51-летнему Владиславу Зиядинову, который весной 2022 года сбил пенсионерку, в результате ей ампутировали голень. Его приговорили к трем годам в колонии-поселении, рассказали в Кировском районном суде. «Зиядинову назначено три года колонии-поселения, также он лишен прав на срок 1 год и 6 месяцев», — рассказали в суде. В мае 2022 года он за рулем Renault Logan ехал по улице Советской и не справился с управлением. Сначала сбил пенсионерку, а потом врезался в светофор. Женщине пришлось ампутировать голень. Зиядинов является бывшим силовиком. Согласно информации в его соцсетях, в последнее время занимал руководящую должность в одном из частных охранных предприятий Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что в колонию-поселению отправили жительницу Екатеринбурга Александру Деменьшину. Она нарушила правила дорожного движения, будучи водителем, вылетела с трассы, в результате погибла ее подруга, сидевшая рядом.

В Екатеринбурге суд вынес приговор 51-летнему Владиславу Зиядинову, который весной 2022 года сбил пенсионерку, в результате ей ампутировали голень. Его приговорили к трем годам в колонии-поселении, рассказали в Кировском районном суде. «Зиядинову назначено три года колонии-поселения, также он лишен прав на срок 1 год и 6 месяцев», — рассказали в суде. В мае 2022 года он за рулем Renault Logan ехал по улице Советской и не справился с управлением. Сначала сбил пенсионерку, а потом врезался в светофор. Женщине пришлось ампутировать голень. Зиядинов является бывшим силовиком. Согласно информации в его соцсетях, в последнее время занимал руководящую должность в одном из частных охранных предприятий Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что в колонию-поселению отправили жительницу Екатеринбурга Александру Деменьшину. Она нарушила правила дорожного движения, будучи водителем, вылетела с трассы, в результате погибла ее подруга, сидевшая рядом.