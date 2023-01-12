12 января 2023

Екатеринбурженку, из-за которой в ДТП погибла ее подруга, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу эксзамгубернатора Ванюкову Роману. Курган, решетка, судебное заседание, полиция, суд, арестант, вынесение приговора, полицейская дубинка, арест, наручники, задержание
Суд отправил 24-летнюю екатеринбурженку в колонию-поселение на полтора года

Жительницу Екатеринбурга Александру Деменьшину признали виновной в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибла ее подруга. 24-летнюю девушку приговорили к полутора годам в колонии-поселении, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«Суд назначил Деменьшиной наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на три года. Гражданский иск о взыскании морального вреда в размере 1,5 млн рублей в пользу родственника погибшей удовлетворен», — рассказали в прокуратуре.

В марте 2022 года Деменьшина за рулем Hyundai Getz GL 1.4 MT ехала с высокой скоростью из Екатеринбурга в сторону аэропорта Кольцово, при этом она не соблюдала безопасную дистанцию. В итоге, когда другая машина стала перестраиваться, Деменьшина не справилась с управлением, вылетела с трассы и врезалась в железный забор.

Подруга, сидевшая рядом, не была пристегнута. В результате аварии она погибла. Виновница аварии раскаялась в содеянном и выплатила родственникам погибшей 700 тысяч рублей.

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Жительницу Екатеринбурга Александру Деменьшину признали виновной в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибла ее подруга. 24-летнюю девушку приговорили к полутора годам в колонии-поселении, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Суд назначил Деменьшиной наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на три года. Гражданский иск о взыскании морального вреда в размере 1,5 млн рублей в пользу родственника погибшей удовлетворен», — рассказали в прокуратуре. В марте 2022 года Деменьшина за рулем Hyundai Getz GL 1.4 MT ехала с высокой скоростью из Екатеринбурга в сторону аэропорта Кольцово, при этом она не соблюдала безопасную дистанцию. В итоге, когда другая машина стала перестраиваться, Деменьшина не справилась с управлением, вылетела с трассы и врезалась в железный забор. Подруга, сидевшая рядом, не была пристегнута. В результате аварии она погибла. Виновница аварии раскаялась в содеянном и выплатила родственникам погибшей 700 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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