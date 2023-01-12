Екатеринбурженку, из-за которой в ДТП погибла ее подруга, отправили в колонию

13 января 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Суд отправил 24-летнюю екатеринбурженку в колонию-поселение на полтора года Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Екатеринбурга Александру Деменьшину признали виновной в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибла ее подруга. 24-летнюю девушку приговорили к полутора годам в колонии-поселении, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Суд назначил Деменьшиной наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на три года. Гражданский иск о взыскании морального вреда в размере 1,5 млн рублей в пользу родственника погибшей удовлетворен», — рассказали в прокуратуре. В марте 2022 года Деменьшина за рулем Hyundai Getz GL 1.4 MT ехала с высокой скоростью из Екатеринбурга в сторону аэропорта Кольцово, при этом она не соблюдала безопасную дистанцию. В итоге, когда другая машина стала перестраиваться, Деменьшина не справилась с управлением, вылетела с трассы и врезалась в железный забор. Подруга, сидевшая рядом, не была пристегнута. В результате аварии она погибла. Виновница аварии раскаялась в содеянном и выплатила родственникам погибшей 700 тысяч рублей.

Жительницу Екатеринбурга Александру Деменьшину признали виновной в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибла ее подруга. 24-летнюю девушку приговорили к полутора годам в колонии-поселении, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Суд назначил Деменьшиной наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на три года. Гражданский иск о взыскании морального вреда в размере 1,5 млн рублей в пользу родственника погибшей удовлетворен», — рассказали в прокуратуре. В марте 2022 года Деменьшина за рулем Hyundai Getz GL 1.4 MT ехала с высокой скоростью из Екатеринбурга в сторону аэропорта Кольцово, при этом она не соблюдала безопасную дистанцию. В итоге, когда другая машина стала перестраиваться, Деменьшина не справилась с управлением, вылетела с трассы и врезалась в железный забор. Подруга, сидевшая рядом, не была пристегнута. В результате аварии она погибла. Виновница аварии раскаялась в содеянном и выплатила родственникам погибшей 700 тысяч рублей.