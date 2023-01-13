Reuters: ЕС готовит юбилейный пакет санкций против России

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
ЕС подготовит новые санкции к концу февраля, сообщает Reuters Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Новый пакет западных санкций может быть подготовлен к концу февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов из стран Евросоюза.

«Они заявили, что 10-й пакет санкций ЕС с тех пор, как Россия вторглась в Украину, должен быть готов к 24 февраля», — сообщает агентство. Уточняется, что в него могут войти ограничения для ядерного сектора, банковской сферы и российских СМИ.

Европа начала вводить антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине. 16 декабря 2022 года был принят предыдущий пакет санкций. В постпредстве РФ при ЕС отметили, что девятый пакет подарит России новых союзников.

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Новый пакет западных санкций может быть подготовлен к концу февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов из стран Евросоюза. «Они заявили, что 10-й пакет санкций ЕС с тех пор, как Россия вторглась в Украину, должен быть готов к 24 февраля», — сообщает агентство. Уточняется, что в него могут войти ограничения для ядерного сектора, банковской сферы и российских СМИ. Европа начала вводить антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине. 16 декабря 2022 года был принят предыдущий пакет санкций. В постпредстве РФ при ЕС отметили, что девятый пакет подарит России новых союзников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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