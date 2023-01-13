Reuters: ЕС готовит юбилейный пакет санкций против России

ЕС подготовит новые санкции к концу февраля, сообщает Reuters
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Новый пакет западных санкций может быть подготовлен к концу февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов из стран Евросоюза.
«Они заявили, что 10-й пакет санкций ЕС с тех пор, как Россия вторглась в Украину, должен быть готов к 24 февраля», — сообщает агентство. Уточняется, что в него могут войти ограничения для ядерного сектора, банковской сферы и российских СМИ.
Европа начала вводить антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине. 16 декабря 2022 года был принят предыдущий пакет санкций. В постпредстве РФ при ЕС отметили, что девятый пакет подарит России новых союзников.
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