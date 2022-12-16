16 декабря 2022

Постпредство РФ: девятый пакет санкций ЕС подарит России новых союзников

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Дипломаты увидели пользу в девятом пакете санкций Евросоюза против РФ Фото:
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Девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза увеличит число сторонников России по всему земному шару. Об этом заявили официальные представители Постпредства России при ЕС.

«Санкционная машина не сбавляет обороты. <…> Всем очевидно, что преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны. <…> Неудивительно, что все больше государств прислушиваются к нашей аргументации», — заявила российская дипмиссия, слова которой приводятся в распространенном комментарии Постпредства. По словам дипломатов, многие государства не готовы принять несправедливые правила игры и следовать насильственно насаждаемым установкам Запада. Кроме того, в ведомстве отметили, что введение подобных санкций противоречит системе международных отношений.

Ранее стало известно о вступлении в силу девятого пакета антироссийских санкций ЕС. Среди ограничений — приостановка действия лицензий на вещание ряда российских телеканалов. Также под санкции попали три российских банка и почти 200 физлиц. Среди последних: кинорежиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, политолог Сергей Михеев, телеведущие Марина Ким и Борис Корчевников.

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Девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза увеличит число сторонников России по всему земному шару. Об этом заявили официальные представители Постпредства России при ЕС. «Санкционная машина не сбавляет обороты. <…> Всем очевидно, что преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны. <…> Неудивительно, что все больше государств прислушиваются к нашей аргументации», — заявила российская дипмиссия, слова которой приводятся в распространенном комментарии Постпредства. По словам дипломатов, многие государства не готовы принять несправедливые правила игры и следовать насильственно насаждаемым установкам Запада. Кроме того, в ведомстве отметили, что введение подобных санкций противоречит системе международных отношений. Ранее стало известно о вступлении в силу девятого пакета антироссийских санкций ЕС. Среди ограничений — приостановка действия лицензий на вещание ряда российских телеканалов. Также под санкции попали три российских банка и почти 200 физлиц. Среди последних: кинорежиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, политолог Сергей Михеев, телеведущие Марина Ким и Борис Корчевников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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