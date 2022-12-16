Постпредство РФ: девятый пакет санкций ЕС подарит России новых союзников

17 декабря 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Дипломаты увидели пользу в девятом пакете санкций Евросоюза против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза увеличит число сторонников России по всему земному шару. Об этом заявили официальные представители Постпредства России при ЕС. «Санкционная машина не сбавляет обороты. <…> Всем очевидно, что преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны. <…> Неудивительно, что все больше государств прислушиваются к нашей аргументации», — заявила российская дипмиссия, слова которой приводятся в распространенном комментарии Постпредства . По словам дипломатов, многие государства не готовы принять несправедливые правила игры и следовать насильственно насаждаемым установкам Запада. Кроме того, в ведомстве отметили, что введение подобных санкций противоречит системе международных отношений. Ранее стало известно о вступлении в силу девятого пакета антироссийских санкций ЕС. Среди ограничений — приостановка действия лицензий на вещание ряда российских телеканалов. Также под санкции попали три российских банка и почти 200 физлиц. Среди последних: кинорежиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, политолог Сергей Михеев, телеведущие Марина Ким и Борис Корчевников.

Девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза увеличит число сторонников России по всему земному шару. Об этом заявили официальные представители Постпредства России при ЕС. «Санкционная машина не сбавляет обороты. <…> Всем очевидно, что преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны. <…> Неудивительно, что все больше государств прислушиваются к нашей аргументации», — заявила российская дипмиссия, слова которой приводятся в распространенном комментарии Постпредства. По словам дипломатов, многие государства не готовы принять несправедливые правила игры и следовать насильственно насаждаемым установкам Запада. Кроме того, в ведомстве отметили, что введение подобных санкций противоречит системе международных отношений. Ранее стало известно о вступлении в силу девятого пакета антироссийских санкций ЕС. Среди ограничений — приостановка действия лицензий на вещание ряда российских телеканалов. Также под санкции попали три российских банка и почти 200 физлиц. Среди последних: кинорежиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, политолог Сергей Михеев, телеведущие Марина Ким и Борис Корчевников.