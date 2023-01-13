13 января 2023

ООН раскрыла число погибших мирных жителей на Украине

ООН: с начала спецоперации на Украине погибли 6 952 мирных жителя
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С февраля 2022 года на Украине погибли около 7 тысяч мирных жителей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С начала боевых действий на Украине погибли 6 952 мирных жителя, около 11 тысяч были ранены. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности международной организации.

«В это число (погибших и раненых мирных жителей — прим. URA.RU) входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными», — передает слова ДиКарло издание NEWS.ru. Замгенсека ООН отметила, что реальные цифры могут быть выше.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целями защиту жителей Донбасса и обеспечение их безопасности.

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С начала боевых действий на Украине погибли 6 952 мирных жителя, около 11 тысяч были ранены. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности международной организации. «В это число (погибших и раненых мирных жителей — прим. URA.RU) входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными», — передает слова ДиКарло издание NEWS.ru. Замгенсека ООН отметила, что реальные цифры могут быть выше. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целями защиту жителей Донбасса и обеспечение их безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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