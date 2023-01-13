ООН раскрыла число погибших мирных жителей на Украине

ООН: с начала спецоперации на Украине погибли 6 952 мирных жителя

С февраля 2022 года на Украине погибли около 7 тысяч мирных жителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С начала боевых действий на Украине погибли 6 952 мирных жителя, около 11 тысяч были ранены. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности международной организации.

«В это число (погибших и раненых мирных жителей — прим. URA.RU) входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными», — передает слова ДиКарло издание NEWS.ru . Замгенсека ООН отметила, что реальные цифры могут быть выше.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целями защиту жителей Донбасса и обеспечение их безопасности.