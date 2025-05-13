Зеленского застали врасплох после его слов о готовности встретиться с Путиным

Профессор Малинен: Зеленский должен отменить указ о запрете на переговоры
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Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Путиным
Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Путиным Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен обратил внимание на противоречие между готовностью президента Украины Владимира Зеленского к переговорам и действующим указом, запрещающим такие контакты. В своем посте в соцсети он прямо спросил украинского главу, не стоит ли сначала отменить этот документ.

«Может быть, для начала вам стоит отменить указ, запрещающий вам вести переговоры?» — написал в своей социальной сети X. Данное замечание последовало после троекратного повторения Зеленским своей готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в Офисе Зеленского нашли «лазейку», как провести встречу стран. В указе о запрете переговоров, указав, что ограничение не касается действующего главы государства, передает «Царьград».

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Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен обратил внимание на противоречие между готовностью президента Украины Владимира Зеленского к переговорам и действующим указом, запрещающим такие контакты. В своем посте в соцсети он прямо спросил украинского главу, не стоит ли сначала отменить этот документ. «Может быть, для начала вам стоит отменить указ, запрещающий вам вести переговоры?» — написал в своей социальной сети X. Данное замечание последовало после троекратного повторения Зеленским своей готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Ранее сообщалось, что в Офисе Зеленского нашли «лазейку», как провести встречу стран. В указе о запрете переговоров, указав, что ограничение не касается действующего главы государства, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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