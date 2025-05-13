Колоссальные потери ВСУ, применение новых дронов: что происходит на сумском направлении

Вооруженные силы Украины несут значительные потери в Сумской области. Бои идут около Беловод, Локни и Водолаг. Как идет продвижение ВС РФ в Сумской области — в материале URA.RU.
ВСУ терпят колоссальные потери в Сумской области
Противник терпит колоссальные потери в регионе. ВС РФ продолжают наступательные операции в районах населенных пунктов Беловод, Локня и Водолаги.
Бои у Теткино
В приграничных районах Курской области, в частности в районе Теткино, сохраняется напряженная обстановка. ВСУ хотят изолировать зону боевых действий: противник разрушит мосты и переправы, передает telegram-канал «Два майора».
Наступления у Локни
Войска также ведут наступательные действия вблизи Беловод и Локни, а также в расположенных поблизости лесных массивах. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора», отметив, что ВСУ несут значительные потери близь данных населенных пунктов, а также около Водолаги.
Продолжается наступление в Сумской области
Подразделения Воздушно-десантных войск России продолжают наступление в Сумской области, преодолевая оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские десантники заняли новые опорные пункты противника. По сообщениям военных корреспондентов, часть украинских военнослужащих покинула позиции в спешке, заметив приближение российских войск, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».
Расширение зоны эвакуации в регионе
Власти Сумской области Украины планируют расширить зону эвакуации жителей на новые населенные пункты. Об этом сообщил глава региона военной администрации Олег Григоров в своих социальных сетях.
По словам Григорова, эвакуация может быть объявлена в населенном пункте Новая Слобода Конотопского района. Позднее он уточнил украинским СМИ, что подобная мера рассматривается также для села Марьяновка, расположенного в Белопольской общине. Григоров добавил, что на данный момент эвакуация проводится в четырех районах Сумской области.
ВС РФ наносят удары по логистическим маршрутам ВСУ
Российские вооруженные силы нарушают логистические цепочки Вооруженных сил Украины в Сумской области на направлении Сумы — Путивль — Глухов, при этом транспортное сообщение проходит через город Конотоп. Об этом сообщил telegram-канал «Два майора».
В районе между Павловкой и Новым Путем была выявлена попытка продвижения штурмовой группы ВСУ к государственной границе. Основные силы вражеской пехоты были ликвидированы, четверо украинских военнослужащих попали в плен.
ВСУ используют новые технологии
Противник использует новые мины
ВСУ начали использовать новые противопехотные мины на Сумском направлении, которые внешне напоминают уменьшенную версию советской противотанковой мины ПТМ-3. Об этом сообщил Борис Рожин в своем telegram-канале. Такими минами, как уточнил Рожин, ВСУ закидывают передовые российские позиции.
В сообщении отмечается, что эти мины отличаются неприметным внешним видом и могут быть легко перепутаны с обычными предметами. «Визуально они напоминают зажигалку, однако при задевании она детонирует», — сообщил Рожин. По его словам, новые противопехотные мины, предположительно, были переданы Украине западными странами, которые в конце прошлого года объявили о предоставлении подобных боеприпасов украинской армии.
Замечены новые дроны ВСУ
Украинские военные начали применять новые крупногабаритные беспилотники на Сумском направлении, сообщает telegram-канал «Два майора». В приграничной зоне зафиксировано появление дрона с размахом крыла около восьми метров, что существенно превышает размеры ранее использовавшихся беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) такого типа.
Уточняется, что собран аппарат, судя по всему, из недорогих компонентов. По предварительным данным, этот беспилотный летательный аппарат представляет собой усовершенствованную версию самолетных дронов, которые ранее применялись в районе Херсона.
Авторы канала отмечают, что на данный момент появление подобных БпЛА носит единичный характер, однако не исключают, что в ближайшем будущем их число возрастет. По их оценке, новые беспилотники способны нести более крупную боевую часть, что увеличивает потенциальный урон от их применения.
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