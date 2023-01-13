Деньги, которые оставила пенсионерка, заметила дочка женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Асбесте (Свердловская область) женщина при двух детях, один из которых был в коляске, украла в магазине «8 Марта» 5000 рублей, оставленные пенсионеркой на прилавке. Полицейские объявили женщину в розыск. Об этом URA.RU сообщили в МО МВД «Асбестовский».

«Женщина украла 5000 рублей, которые на прилавке магазина оставила пенсионерка. Просим граждан оказать помощь в установлении личности подозреваемой», — пояснили в ведомстве.

Инцидент произошел летом 2022 года. Пенсионерка, расплатившись на кассе, складывала в кошелек сдачу. Но забыла о крупной купюре и, оставив ее на прилавке, ушла из магазина.

После этого в магазин зашла мама с двумя детьми. Ее старшая дочь, заметив 5000 рублей, сообщила об этом маме. Женщина сначала оглядывалась, а после стащила купюру. Затем семья вышла из магазина. Вспомнив про оставленные деньги, пенсионерка вернулась в магазин. После этого она обратилась в полицию.

Всех, кто располагает информацией о личности подозреваемой, просят сообщить по телефону 8 (902) 261-73-80. В ведомстве уверяют, что анонимность гарантирована.

Ранее URA.RU писало о двух мамах с колясками, которые, по версии силовиков, украли несколько вещей из магазина одежды на 19 тысяч рублей. Предположительно, коляски использовались в качестве прикрытия, а также отвлечения внимания. В них женщины прятали краденные вещи.