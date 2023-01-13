13 января 2023

Челябинский депутат предложил отсрочить сертификацию импортных лекарств для животных

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , собака, пес, злая собака, домашний питомец, шпиц, животное
Депутат опасается, что животные останутся без лекарств Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов предложил отложить на два года обязательную сертификацию импортных лекарств для животных. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В 2023 году году с 1 сентября вводится новое требование о наличии специального сертификата в отношении импортируемых ветеринарных лекарственных препаратов. По мнению поставщиков лекарств для животных, с которыми я специально встретился в Госдуме, целесообразно рассмотреть перенос вступления в силу требования на два года — до 1 сентября 2025 года», — написал Станислав Наумов в соцсети.

Он пояснил, что отсрочка позволит избежать дефицита лекарств для животных на российском рынке. Депутат попросил представителей сельхозотрасли и ветклиник поддержать его инициативу. Для этого необходимо отправить соответствующие письма в Минсельхоз и Федеральную антимонопольную службу.

Ранее Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором сообщалось трудностях с закупкой импортных средств для наркоза, вакцин. По оценкам специалистов, около половины препаратов на российском рынке — зарубежного происхождения.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов предложил отложить на два года обязательную сертификацию импортных лекарств для животных. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В 2023 году году с 1 сентября вводится новое требование о наличии специального сертификата в отношении импортируемых ветеринарных лекарственных препаратов. По мнению поставщиков лекарств для животных, с которыми я специально встретился в Госдуме, целесообразно рассмотреть перенос вступления в силу требования на два года — до 1 сентября 2025 года», — написал Станислав Наумов в соцсети. Он пояснил, что отсрочка позволит избежать дефицита лекарств для животных на российском рынке. Депутат попросил представителей сельхозотрасли и ветклиник поддержать его инициативу. Для этого необходимо отправить соответствующие письма в Минсельхоз и Федеральную антимонопольную службу. Ранее Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором сообщалось трудностях с закупкой импортных средств для наркоза, вакцин. По оценкам специалистов, около половины препаратов на российском рынке — зарубежного происхождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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