Челябинский депутат предложил отсрочить сертификацию импортных лекарств для животных

Депутат опасается, что животные останутся без лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов предложил отложить на два года обязательную сертификацию импортных лекарств для животных. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В 2023 году году с 1 сентября вводится новое требование о наличии специального сертификата в отношении импортируемых ветеринарных лекарственных препаратов. По мнению поставщиков лекарств для животных, с которыми я специально встретился в Госдуме, целесообразно рассмотреть перенос вступления в силу требования на два года — до 1 сентября 2025 года», — написал Станислав Наумов в соцсети.

Он пояснил, что отсрочка позволит избежать дефицита лекарств для животных на российском рынке. Депутат попросил представителей сельхозотрасли и ветклиник поддержать его инициативу. Для этого необходимо отправить соответствующие письма в Минсельхоз и Федеральную антимонопольную службу.

Ранее Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором сообщалось трудностях с закупкой импортных средств для наркоза, вакцин. По оценкам специалистов, около половины препаратов на российском рынке — зарубежного происхождения.