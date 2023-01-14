Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной впервые посетили горнолыжный комплекс «Евразия». В ходе поездки глава региона проконтролировал строительство ледового дворца в Сатке, а также решение проблемы ЖКХ в Бакале, отметили в пресс-службе губернатора.
«Впервые каталась на горнолыжном комплексе „Евразия“. Наконец обзавелась красивейшими валенками, заодно купила сестре и маме в подарок», — рассказала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Супруга губернатора отметила, что в Сатке они с мужем посетили строящийся Ледовый Дворец. Он готовится к открытию, ветераны хоккея тестируют лед.
В пресс-службе губернатора добавили, что Алексей Текслер получил последние данные по решению проблемы с канализацией в Бакале. Ранее стало известно, что засор канализации в Бакале привел к уголовному делу.
Ирина Текслер приобрела красивые валенки
Фото: личная страница Ирины Текслер в соцсети «ВКонтакте»
Супруги встретили Турсукова Габдрашита Исмагиловича, ветерана хоккейного клуба «Сатка» и футбольного клуба «Сатка»
Фото: личная страница Ирины Текслер в соцсети «ВКонтакте»
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной впервые посетили горнолыжный комплекс «Евразия». В ходе поездки глава региона проконтролировал строительство ледового дворца в Сатке, а также решение проблемы ЖКХ в Бакале, отметили в пресс-службе губернатора. «Впервые каталась на горнолыжном комплексе „Евразия“. Наконец обзавелась красивейшими валенками, заодно купила сестре и маме в подарок», — рассказала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Супруга губернатора отметила, что в Сатке они с мужем посетили строящийся Ледовый Дворец. Он готовится к открытию, ветераны хоккея тестируют лед. В пресс-службе губернатора добавили, что Алексей Текслер получил последние данные по решению проблемы с канализацией в Бакале. Ранее стало известно, что засор канализации в Бакале привел к уголовному делу.