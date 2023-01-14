Алексей и Ирина Текслер впервые посетили ГЛК «Евразия» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной впервые посетили горнолыжный комплекс «Евразия». В ходе поездки глава региона проконтролировал строительство ледового дворца в Сатке, а также решение проблемы ЖКХ в Бакале, отметили в пресс-службе губернатора.

«Впервые каталась на горнолыжном комплексе „Евразия“. Наконец обзавелась красивейшими валенками, заодно купила сестре и маме в подарок», — рассказала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Супруга губернатора отметила, что в Сатке они с мужем посетили строящийся Ледовый Дворец. Он готовится к открытию, ветераны хоккея тестируют лед.

В пресс-службе губернатора добавили, что Алексей Текслер получил последние данные по решению проблемы с канализацией в Бакале. Ранее стало известно, что засор канализации в Бакале привел к уголовному делу.

Ирина Текслер приобрела красивые валенки Фото: личная страница Ирины Текслер в соцсети «ВКонтакте»