14 января 2023
13 января 2023

В выходные челябинский губернатор с семьей побывал на горнолыжном курорте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс
Алексей и Ирина Текслер впервые посетили ГЛК «Евразия» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной впервые посетили горнолыжный комплекс «Евразия». В ходе поездки глава региона проконтролировал строительство ледового дворца в Сатке, а также решение проблемы ЖКХ в Бакале, отметили в пресс-службе губернатора.

«Впервые каталась на горнолыжном комплексе „Евразия“. Наконец обзавелась красивейшими валенками, заодно купила сестре и маме в подарок», — рассказала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Супруга губернатора отметила, что в Сатке они с мужем посетили строящийся Ледовый Дворец. Он готовится к открытию, ветераны хоккея тестируют лед.

В пресс-службе губернатора добавили, что Алексей Текслер получил последние данные по решению проблемы с канализацией в Бакале. Ранее стало известно, что засор канализации в Бакале привел к уголовному делу.

Ирина Текслер приобрела красивые валенки
Фото:
Супруги встретили Турсукова Габдрашита Исмагиловича, ветерана хоккейного клуба «Сатка» и футбольного клуба «Сатка»
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной впервые посетили горнолыжный комплекс «Евразия». В ходе поездки глава региона проконтролировал строительство ледового дворца в Сатке, а также решение проблемы ЖКХ в Бакале, отметили в пресс-службе губернатора. «Впервые каталась на горнолыжном комплексе „Евразия“. Наконец обзавелась красивейшими валенками, заодно купила сестре и маме в подарок», — рассказала Ирина Текслер на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Супруга губернатора отметила, что в Сатке они с мужем посетили строящийся Ледовый Дворец. Он готовится к открытию, ветераны хоккея тестируют лед. В пресс-службе губернатора добавили, что Алексей Текслер получил последние данные по решению проблемы с канализацией в Бакале. Ранее стало известно, что засор канализации в Бакале привел к уголовному делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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