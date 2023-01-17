WSWS: министр обороны Украины проболтался, что НАТО воюет против России

Де-факто НАТО воюет против России, потому что украинские военные действуют от имени альянса. Это косвенно подтвердил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью BBC.
«Утверждение Резникова разоблачает отрицание Белым домом того факта, что США являются стороной конфликта. Это ложь, целью которой было обмануть американское население, в то время как правительство США провоцирует войну», — прокомментировал слова Резникова World Socialist Web Site. Киев выполняет миссию НАТО, являясь его щитом, считает издание.
Ранее украинский министр обороны дал интервью BBC News. В нем он заявил, что Украина де-факто является членом НАТО. Представители альянса не хотят нести жертвы в военных действиях, поэтому Киев сражается вместо них с помощью западного оружия, передает «Царьград».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Де-факто НАТО воюет против России, потому что украинские военные действуют от имени альянса. Это косвенно подтвердил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью BBC. «Утверждение Резникова разоблачает отрицание Белым домом того факта, что США являются стороной конфликта. Это ложь, целью которой было обмануть американское население, в то время как правительство США провоцирует войну», — прокомментировал слова Резникова World Socialist Web Site. Киев выполняет миссию НАТО, являясь его щитом, считает издание. Ранее украинский министр обороны дал интервью BBC News. В нем он заявил, что Украина де-факто является членом НАТО. Представители альянса не хотят нести жертвы в военных действиях, поэтому Киев сражается вместо них с помощью западного оружия, передает «Царьград».