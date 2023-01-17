WSWS: министр обороны Украины проболтался, что НАТО воюет против России

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НАТО. Москва, нато, nato
Резников подтвердил, что Украина действует от имени НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Де-факто НАТО воюет против России, потому что украинские военные действуют от имени альянса. Это косвенно подтвердил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью BBC.

«Утверждение Резникова разоблачает отрицание Белым домом того факта, что США являются стороной конфликта. Это ложь, целью которой было обмануть американское население, в то время как правительство США провоцирует войну», — прокомментировал слова Резникова World Socialist Web Site. Киев выполняет миссию НАТО, являясь его щитом, считает издание.

Ранее украинский министр обороны дал интервью BBC News. В нем он заявил, что Украина де-факто является членом НАТО. Представители альянса не хотят нести жертвы в военных действиях, поэтому Киев сражается вместо них с помощью западного оружия, передает «Царьград».

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Де-факто НАТО воюет против России, потому что украинские военные действуют от имени альянса. Это косвенно подтвердил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью BBC. «Утверждение Резникова разоблачает отрицание Белым домом того факта, что США являются стороной конфликта. Это ложь, целью которой было обмануть американское население, в то время как правительство США провоцирует войну», — прокомментировал слова Резникова World Socialist Web Site. Киев выполняет миссию НАТО, являясь его щитом, считает издание. Ранее украинский министр обороны дал интервью BBC News. В нем он заявил, что Украина де-факто является членом НАТО. Представители альянса не хотят нести жертвы в военных действиях, поэтому Киев сражается вместо них с помощью западного оружия, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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