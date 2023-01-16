16 января 2023

Самые высокие зарплаты в челябинских муниципалитетах получают чиновники Магнитогорска

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Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область, администрация магнитогорска
Чиновники мэрии Магнитогорска получают в среднем 50 тысяч рублей Фото:

Самые высокие зарплаты среди чиновников администраций городских округов и районов Челябинской области зафиксированы в Магнитогорске. Самые низкие — в Троицком районе. Об этом сообщили в telegram-канале «Глав.Индекс».

По данным сервиса топ-5 с самой высокой средней зарплатой в 50 558,7 рубля возглавляет Магнитогорск. Далее по убыванию следуют Челябинск с зарплатой 44 980,8 рубля, Локомотивный городской округ — 38 110,6 рубля, Златоуст — 35 539,1 рубля и Миасс — 35 317,7 рубля.

Примечательно, что Челябинск с миллионным населением, а также Магнитогорск (410,5 тысячи человек), Миасс (161,9 тысячи человек) и Златоуст (167,4 тысячи человек) входят в число самых крупных городов региона. В Локомотивном городском округе проживает 8,5 тысячи человек. Это самый маленький муниципалитет в регионе с наименьшим числом населения.

Троицкий район занял первое место среди муниципалитетов с самой низкой зарплатой у чиновников — 21 942,3 рубля. В антирейтинг также вошли еще четыре района: Октябрьский с начислениями в 23 415,7 рубля, Нязепетровский — 24 804,5 рубля, Уйский — 24 989,9 рубля, Чесменский — 26 353,8 рубля.

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Самые высокие зарплаты среди чиновников администраций городских округов и районов Челябинской области зафиксированы в Магнитогорске. Самые низкие — в Троицком районе. Об этом сообщили в telegram-канале «Глав.Индекс». По данным сервиса топ-5 с самой высокой средней зарплатой в 50 558,7 рубля возглавляет Магнитогорск. Далее по убыванию следуют Челябинск с зарплатой 44 980,8 рубля, Локомотивный городской округ — 38 110,6 рубля, Златоуст — 35 539,1 рубля и Миасс — 35 317,7 рубля. Примечательно, что Челябинск с миллионным населением, а также Магнитогорск (410,5 тысячи человек), Миасс (161,9 тысячи человек) и Златоуст (167,4 тысячи человек) входят в число самых крупных городов региона. В Локомотивном городском округе проживает 8,5 тысячи человек. Это самый маленький муниципалитет в регионе с наименьшим числом населения. Троицкий район занял первое место среди муниципалитетов с самой низкой зарплатой у чиновников — 21 942,3 рубля. В антирейтинг также вошли еще четыре района: Октябрьский с начислениями в 23 415,7 рубля, Нязепетровский — 24 804,5 рубля, Уйский — 24 989,9 рубля, Чесменский — 26 353,8 рубля.
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