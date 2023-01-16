Силовики нашли членов ОПГ, похитивших свердловского предпринимателя

Силовики задержали членов ОПГ (архивное фото) Владимир Андреев © URA.RU

Силовики задержали четырех предполагаемых членов ОПГ, которые похитили и увезли в коттедж женщину, работающую директором предприятия по продаже воды. У нее пытались вымогать деньги, сообщил URA.RU первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Анатолий Надбитов.

«По версии следствия, вечером 11 января обвиняемые, находясь на участке автодороги между поселком Ольховка и поселком Двуреченск, вблизи коттеджного поселка Кадниково, совершили нападение на 46-летнюю женщину, являющуюся директором одного из коммерческих предприятий», – сообщил Надбитов. Он отметил, что женщину похитили, увезли в коттедж в Ольховском районе и вымогали у нее деньги.

Однако силовики выехали на поиски женщины и нашли дом, где ее удерживали. Трех из четырех похитителей отправили в СИЗО и готовятся судить, четвертому еще будет избрана мера пресечения.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что женщина возглавляет компанию по продаже питьевой воды. Она пропала, когда уехала из дома на Mercedes отца. Когда женщину потеряли, силовики проверили окрестности и нашли автомобиль и следы крови. Шеф свердловской полиции Александр Мешков подключил к делу лучших сотрудников уголовного розыска, борцов с организованной преступностью и криминалистов. На задержание подозреваемых силовикам, работавшим при поддержке спецназа «Гром», понадобилось трое суток.