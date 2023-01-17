В первую очередь, проверки пройдут в коттеджных поселках и СНТ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ближайшие недели в частном секторе Тюмени пройдут «сплошные» проверки соблюдения правил пожарной безопасности. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правлению тюменских садоводств. О проверках пока не говорят во всеуслышание, но уже начинают предупреждать.

«Уже в феврале пройдут проверки. В первую очередь — в коттеджных поселках и садовых обществах. Об этом давно говорили, еще со времен пожара в „Русском Поле“ в 2018 году. В таких районах электрические сети очень старые, их давно пора передать сетевым компаниям, но собственники тянут и ставят в опасность всех», — пояснил URA.RU инсайдер.

Основная причина пожаров в частном секторе — перегрузка электросети, считают в Тюменском управлении МЧС России. В холодное время года люди включают электрообогреватели, старые сети и проводка не выдерживают нагрузки и воспламеняются. По мнению собеседника URA.RU, применять такие обогреватели скоро могут запретить.

«Формально, их и сейчас нельзя использовать, пока на уровне правил безопасности. Но людям приходится — зимой холодно, часто нет другого способа согреться. Если их использование запретят законодательно, людям останется только замерзать», — добавил спикер.

Ранее URA.RU рассказала о пожаре, который произошел в Тобольском районе Тюменской области. В сгоревшем частном доме погиб мужчина.