Мишустин обозначил сроки поставок необходимых вещей на фронт

Мишустин: все необходимое должно быть отправлено российским военным не позднее февраля

18 января 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин обозначил приоритет для правительства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимые средства для российских военных должны быть отправлены им не позднее февраля 2023 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. «Все недостающие материально-технические средства для ВС РФ должны быть направлены не позднее февраля», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Премьер-министр отмечал, что сейчас восполнение военной техники на линии фронта — первоочередная задача для российского правительства. Заняться вопросом обеспечения российских военных всем необходимым Мишустину и министру обороны России Сергею Шойгу ранее поручил президент России Владимир Путин. Премьер-министр был назначен ответственным за это.

Необходимые средства для российских военных должны быть отправлены им не позднее февраля 2023 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. «Все недостающие материально-технические средства для ВС РФ должны быть направлены не позднее февраля», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Премьер-министр отмечал, что сейчас восполнение военной техники на линии фронта — первоочередная задача для российского правительства. Заняться вопросом обеспечения российских военных всем необходимым Мишустину и министру обороны России Сергею Шойгу ранее поручил президент России Владимир Путин. Премьер-министр был назначен ответственным за это.