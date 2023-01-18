Мишустин обозначил сроки поставок необходимых вещей на фронт

Необходимые средства для российских военных должны быть отправлены им не позднее февраля 2023 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
«Все недостающие материально-технические средства для ВС РФ должны быть направлены не позднее февраля», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Премьер-министр отмечал, что сейчас восполнение военной техники на линии фронта — первоочередная задача для российского правительства.
Заняться вопросом обеспечения российских военных всем необходимым Мишустину и министру обороны России Сергею Шойгу ранее поручил президент России Владимир Путин. Премьер-министр был назначен ответственным за это.
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Необходимые средства для российских военных должны быть отправлены им не позднее февраля 2023 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. «Все недостающие материально-технические средства для ВС РФ должны быть направлены не позднее февраля», — сказал Михаил Мишустин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Премьер-министр отмечал, что сейчас восполнение военной техники на линии фронта — первоочередная задача для российского правительства. Заняться вопросом обеспечения российских военных всем необходимым Мишустину и министру обороны России Сергею Шойгу ранее поручил президент России Владимир Путин. Премьер-министр был назначен ответственным за это.