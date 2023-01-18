Свердловчане пожаловались на поборы на работе

Большая часть свердловчан готова сдавать деньги на подарки и помощь коллегам в сложных жизненных ситуациях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Свердловской области признались, что вынуждены сдавать деньги на подарки и корпоративы по настоянию работодателей. Такие данные приводит платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«55% респондентов добавили, что в их компании сдавать деньги на подарки, корпоративы и прочее — дело добровольное, и каждый решает сам. Еще 20% отметили, что бывает по-разному и иногда руководство настаивает на том, чтобы сотрудники скидывались», — сообщают исследователи. При этом в 25% случаев подобные сборы являются обязательными.

Многие работающие свердловчане считают, что сдавать деньги на подарки коллегам или ради помощи в сложных жизненных ситуация — нормальная практика, но только в том случае, если это происходит добровольно. «Кроме того, в 16% компаний принято собирать деньги на подарки руководству, в 10% платят профсоюзные взносы, в 8% — скидываются на подарки к гендерным праздникам, в 5% — на благотворительность», — заявили в hh.ru. Неправильным такие сборы считает лишь около 15% сотрудников. При этом 11% заявили, что получали полную компенсацию затрат от работодателя, 23% — частичную, а остальным затраты не компенсировали.

Также свердловчане признались, что иногда вынуждены покупать за свои деньги канцелярские принадлежности, мелкую электронику (компьютерную мышь, клавиатуру или наушники), рабочие инструменты, спецодежду, бензин и средства индивидуальной защиты. Некоторые также покупают мелкую бытовую технику, средства гигиены, учебные материалы и программное обеспечение.

Ранее аналитики выявили, кто из свердловчан был вынужден чаще искать новую работу в 2022 году. Среди таких людей оказались работники в сфере туризма, HR-менеджеры или рабочий персонал.