Челябинцы отправили в Сватово и Кременную Луганской области 1,5 тонны груза для пяти подразделений, а также посылку для енота. Об этом URA.RU сообщила волонтер Надежда Солдатенкова, организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных.
«В Сватово и Кременную (Луганская область) сегодня мы отправили на 5 подразделений 1,5 тонны груза для разведки, пехоты, ремонтной бригады, реактивщиков, артиллеристов. Еще у наших подшефных есть енот, зовут ее Василиса, я часто выкладываю видео с ней, и мы отправили ей вкусняшки: орехи, сухофрукты, сладенького, лично в лапки», — поделилась Солдатенкова.
Мобилизованным волонтеры отправили аптечки для оказания первой помощи. Также бойцам на передовую доставят инструменты, рации, тепловые пушки, батарейки и аккумуляторы. Груз бойцам на фронт доставят 25 января.
Ранее в Луганскую область бойцам были доставлены бензопилы и рации и личные посылки от родных. Челябинцы отправили 500 килограмм груза для бойцов из двух подразделений: разведки и пехоты.
Мобилизованным волонтеры отправили аптечки для оказания первой помощи, еду и теплые вещи
Фото: Надежда Солдатенкова
На Сватово и Кременную (Луганская область) волонтеры отправили 1,5 тонны груза
Фото: Надежда Солдатенкова
Доставить груз на некоммерческой основе помогает компания «Kit»
Фото: Надежда Солдатенкова
Также бойцам на передовую доставят инструменты, рации, тепловые пушки, батарейки и аккумуляторы
Фото: Надежда Солдатенкова
Еноту, любимому питомцу бойцов, отправили орехи и сухофрукты
Фото: Надежда Солдатенкова
Мобилизованным доставят аптечки для оказания первой помощи
Фото: Надежда Солдатенкова
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Челябинцы отправили в Сватово и Кременную Луганской области 1,5 тонны груза для пяти подразделений, а также посылку для енота. Об этом URA.RU сообщила волонтер Надежда Солдатенкова, организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных. «В Сватово и Кременную (Луганская область) сегодня мы отправили на 5 подразделений 1,5 тонны груза для разведки, пехоты, ремонтной бригады, реактивщиков, артиллеристов. Еще у наших подшефных есть енот, зовут ее Василиса, я часто выкладываю видео с ней, и мы отправили ей вкусняшки: орехи, сухофрукты, сладенького, лично в лапки», — поделилась Солдатенкова. Мобилизованным волонтеры отправили аптечки для оказания первой помощи. Также бойцам на передовую доставят инструменты, рации, тепловые пушки, батарейки и аккумуляторы. Груз бойцам на фронт доставят 25 января. Ранее в Луганскую область бойцам были доставлены бензопилы и рации и личные посылки от родных. Челябинцы отправили 500 килограмм груза для бойцов из двух подразделений: разведки и пехоты.