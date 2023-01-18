18 января 2023

Челябинцы отправили на фронт груз для пяти подразделений и посылку для енота. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Енотиха Дзеня и ёж Пых накануне Дня Сурка в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, зоопарк, животные, млекопитающие, енот дзеня
У бойцов из Челябинска в ЛНР живет енот по имени Василиса Фото:
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Челябинцы отправили в Сватово и Кременную Луганской области 1,5 тонны груза для пяти подразделений, а также посылку для енота. Об этом URA.RU сообщила волонтер Надежда Солдатенкова, организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных.

«В Сватово и Кременную (Луганская область) сегодня мы отправили на 5 подразделений 1,5 тонны груза для разведки, пехоты, ремонтной бригады, реактивщиков, артиллеристов. Еще у наших подшефных есть енот, зовут ее Василиса, я часто выкладываю видео с ней, и мы отправили ей вкусняшки: орехи, сухофрукты, сладенького, лично в лапки», — поделилась Солдатенкова.

Мобилизованным волонтеры отправили аптечки для оказания первой помощи. Также бойцам на передовую доставят инструменты, рации, тепловые пушки, батарейки и аккумуляторы. Груз бойцам на фронт доставят 25 января.

Ранее в Луганскую область бойцам были доставлены бензопилы и рации и личные посылки от родных. Челябинцы отправили 500 килограмм груза для бойцов из двух подразделений: разведки и пехоты.

Мобилизованным волонтеры отправили аптечки для оказания первой помощи, еду и теплые вещи
Фото:
На Сватово и Кременную (Луганская область) волонтеры отправили 1,5 тонны груза
Фото:
Доставить груз на некоммерческой основе помогает компания «Kit»
Фото:
Также бойцам на передовую доставят инструменты, рации, тепловые пушки, батарейки и аккумуляторы
Фото:
Еноту, любимому питомцу бойцов, отправили орехи и сухофрукты
Фото:
Мобилизованным доставят аптечки для оказания первой помощи
Фото:

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Челябинцы отправили в Сватово и Кременную Луганской области 1,5 тонны груза для пяти подразделений, а также посылку для енота. Об этом URA.RU сообщила волонтер Надежда Солдатенкова, организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных. «В Сватово и Кременную (Луганская область) сегодня мы отправили на 5 подразделений 1,5 тонны груза для разведки, пехоты, ремонтной бригады, реактивщиков, артиллеристов. Еще у наших подшефных есть енот, зовут ее Василиса, я часто выкладываю видео с ней, и мы отправили ей вкусняшки: орехи, сухофрукты, сладенького, лично в лапки», — поделилась Солдатенкова. Мобилизованным волонтеры отправили аптечки для оказания первой помощи. Также бойцам на передовую доставят инструменты, рации, тепловые пушки, батарейки и аккумуляторы. Груз бойцам на фронт доставят 25 января. Ранее в Луганскую область бойцам были доставлены бензопилы и рации и личные посылки от родных. Челябинцы отправили 500 килограмм груза для бойцов из двух подразделений: разведки и пехоты.
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