Челябинцы отправили на фронт груз для пяти подразделений и посылку для енота. Фото, видео

19 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

У бойцов из Челябинска в ЛНР живет енот по имени Василиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинцы отправили в Сватово и Кременную Луганской области 1,5 тонны груза для пяти подразделений, а также посылку для енота. Об этом URA.RU сообщила волонтер Надежда Солдатенкова, организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных. «В Сватово и Кременную (Луганская область) сегодня мы отправили на 5 подразделений 1,5 тонны груза для разведки, пехоты, ремонтной бригады, реактивщиков, артиллеристов. Еще у наших подшефных есть енот, зовут ее Василиса, я часто выкладываю видео с ней, и мы отправили ей вкусняшки: орехи, сухофрукты, сладенького, лично в лапки», — поделилась Солдатенкова. Мобилизованным волонтеры отправили аптечки для оказания первой помощи. Также бойцам на передовую доставят инструменты, рации, тепловые пушки, батарейки и аккумуляторы. Груз бойцам на фронт доставят 25 января. Ранее в Луганскую область бойцам были доставлены бензопилы и рации и личные посылки от родных. Челябинцы отправили 500 килограмм груза для бойцов из двух подразделений: разведки и пехоты. Мобилизованным волонтеры отправили аптечки для оказания первой помощи, еду и теплые вещи Фото: Надежда Солдатенкова На Сватово и Кременную (Луганская область) волонтеры отправили 1,5 тонны груза Фото: Надежда Солдатенкова Доставить груз на некоммерческой основе помогает компания «Kit» Фото: Надежда Солдатенкова Также бойцам на передовую доставят инструменты, рации, тепловые пушки, батарейки и аккумуляторы Фото: Надежда Солдатенкова Еноту, любимому питомцу бойцов, отправили орехи и сухофрукты Фото: Надежда Солдатенкова Мобилизованным доставят аптечки для оказания первой помощи Фото: Надежда Солдатенкова

Челябинцы отправили в Сватово и Кременную Луганской области 1,5 тонны груза для пяти подразделений, а также посылку для енота. Об этом URA.RU сообщила волонтер Надежда Солдатенкова, организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных. «В Сватово и Кременную (Луганская область) сегодня мы отправили на 5 подразделений 1,5 тонны груза для разведки, пехоты, ремонтной бригады, реактивщиков, артиллеристов. Еще у наших подшефных есть енот, зовут ее Василиса, я часто выкладываю видео с ней, и мы отправили ей вкусняшки: орехи, сухофрукты, сладенького, лично в лапки», — поделилась Солдатенкова. Мобилизованным волонтеры отправили аптечки для оказания первой помощи. Также бойцам на передовую доставят инструменты, рации, тепловые пушки, батарейки и аккумуляторы. Груз бойцам на фронт доставят 25 января. Ранее в Луганскую область бойцам были доставлены бензопилы и рации и личные посылки от родных. Челябинцы отправили 500 килограмм груза для бойцов из двух подразделений: разведки и пехоты.