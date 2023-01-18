18 января 2023

В Екатеринбурге на обочине вспыхнула машина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В настоящий момент пожарные занимаются тушением машины Фото:

В Екатеринбурге в районе ВИЗ загорелся автомобиль. Судя по видео, которое опубликовано в соцсетях, возгорание началось в капоте.

«На Визе сейчас. Улица Красноуральска, 21», — сообщают очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что в данный момент выясняют обстоятельства произошедшего и дадут комментарии чуть позже.

В Екатеринбурге в районе Старой Сортировки во время движения на дороге загорелся автомобиль. Тогда пожарные быстро потушили огонь, в результате происшествия никто не пострадал.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Екатеринбурге в районе ВИЗ загорелся автомобиль. Судя по видео, которое опубликовано в соцсетях, возгорание началось в капоте. «На Визе сейчас. Улица Красноуральска, 21», — сообщают очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что в данный момент выясняют обстоятельства произошедшего и дадут комментарии чуть позже. В Екатеринбурге в районе Старой Сортировки во время движения на дороге загорелся автомобиль. Тогда пожарные быстро потушили огонь, в результате происшествия никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...