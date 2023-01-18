В Екатеринбурге на обочине вспыхнула машина. Видео

19 января 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

В настоящий момент пожарные занимаются тушением машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в районе ВИЗ загорелся автомобиль. Судя по видео, которое опубликовано в соцсетях, возгорание началось в капоте. «На Визе сейчас. Улица Красноуральска, 21», — сообщают очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что в данный момент выясняют обстоятельства произошедшего и дадут комментарии чуть позже. В Екатеринбурге в районе Старой Сортировки во время движения на дороге загорелся автомобиль. Тогда пожарные быстро потушили огонь, в результате происшествия никто не пострадал.

В Екатеринбурге в районе ВИЗ загорелся автомобиль. Судя по видео, которое опубликовано в соцсетях, возгорание началось в капоте. «На Визе сейчас. Улица Красноуральска, 21», — сообщают очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что в данный момент выясняют обстоятельства произошедшего и дадут комментарии чуть позже. В Екатеринбурге в районе Старой Сортировки во время движения на дороге загорелся автомобиль. Тогда пожарные быстро потушили огонь, в результате происшествия никто не пострадал.