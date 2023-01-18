В настоящий момент пожарные занимаются тушением машины
В Екатеринбурге в районе ВИЗ загорелся автомобиль. Судя по видео, которое опубликовано в соцсетях, возгорание началось в капоте.
«На Визе сейчас. Улица Красноуральска, 21», — сообщают очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что в данный момент выясняют обстоятельства произошедшего и дадут комментарии чуть позже.
В Екатеринбурге в районе Старой Сортировки во время движения на дороге загорелся автомобиль. Тогда пожарные быстро потушили огонь, в результате происшествия никто не пострадал.
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