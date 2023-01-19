Свердловским чиновникам не станут запрещать выезд за границу

Представители власти считают, что запрет на выезд за границу сложно реализовать на практике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские депутаты и чиновники не будут ограничены в выезде за пределы России во время своих отпусков. Обсуждения о запрете появились в СМИ после скандалов, связанных с заграничным отдыхом политиков. Об этом URA.RU рассказал высокопоставленный источник в свердловском отделении партии «Единая Россия».

«Эта тема была в повестке, ее широко обсуждали, в том числе, конечно, и мои уральские коллеги. Но никаких решений о каком-либо ограничении или тем более запрете на выезд не принималось», — заявил источник. Также он выразил сомнения, что такую идею крайне сложно реализовать на практике.

Ранее в СМИ появилась информация, что после ряда скандалов, связанных с отпусками должностных лиц на зарубежных курортах, чиновникам и депутатам могут запретить выезжать за пределы РФ. В числе вызвавших негодования россиян оказались депутат Курской облдумы Максим Васильев, который выложил видео о своем отдыхе в Мексике, и член фракции «Единая Россия» (ЕР) в вологодском заксобрании Денис Долженко — он осветил в соцсетях свою поездку в Дубай.