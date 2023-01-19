Каждое шестое уголовное дело в Челябинской области связано с обманом по телефону

Телефонные мошенники очень убедительны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области каждое шестое уголовное дело, зарегистрированное в 2022 году, связано с мошенничеством по телефону. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратурой области повышенное внимание уделяется противодействию преступлениям против собственности, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их количество на территории области в 2022 году превысило 10 тысяч (10161), что составляет шестую часть от общего количества зарегистрированных на территории области преступлений (62844)», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что раскрываемость подобных преступлений продолжает оставаться низкой. По данным областной прокуратуры, раскрывается только каждое четвертое правонарушение. В ведомстве добавили, что практически каждый обратившийся в правоохранительные органы знал о подобных способах мошенничества, однако преступники были очень убедительны.

Ранее стало известно, что в Челябинске преподаватель ОУВО «Южно-Уральский технологический университет» поверила телефонному звонку лжесиловика и перевела ему 2,2 млн рублей. А в декабре 2022 года семидесятилетняя челябинка отдала телефонному мошеннику 4,2 млн рублей, что стало рекордной потерянной суммой.