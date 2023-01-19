Жители ХМАО скупают квартиры эконом-класса

В первую очередь югорчан интересуют однокомнатные квартиры и студии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО повысился спрос на недвижимость эконом-класса. В первую очередь югорчане стараются вложить свои средства в однокомнатные квартиры и студии. Ситуацию на рынке URA.RU обсудило с представителями риэлторских агентств в Нижневартовске и Сургуте.

«Сейчас очень много продаж однокомнатных квартир, причем смотрят за наличку. Точные причины пока неясны, но спрос на бюджетную недвижимость поднялся: малосемейки, однушки. Вероятно, люди ищут способы вложить свои накопления», — прокомментировала журналисту агентства руководитель «Центра ипотеки и недвижимости» в Нижневартовске Альбина Бейсембаева.

Повышенный спрос на небольшие квартиры замечают также риелторы в Сургуте. «Квартиры выросли в цене — сейчас однокомнатные в Сургуте стали по цене двухкомнатных. Однушка, если более-менее с нормальным ремонтом, то 4,5 — 4,8 млн рублей в 30-35 квадратов стоит. И у людей выбора нет, кроме как покупать однокомнатные квартиры. Но спрос явно есть, с начала года, даже уже с новогодних праздников телефон обрывается», — комментирует руководитель филиала агентства недвижимости «Сова» в Сургуте Дмитрий Бысов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидают резкого подорожания загородной недвижимости. Из-за растущего спроса на частные дома аналитики предрекают подъем цен более чем на 15%.