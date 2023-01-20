20 января 2023

В районе ХМАО перекрыли движение из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, гибдд, инспектор дпс
Сотрудники ГИБДД перекрыли дороги для грузовых автомобилей Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) перекрыли движение грузовому автотранспорту на нескольких дорогах из-за непогоды. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ГИБДД округа.

«В связи с неблагоприятными погодным условиями сотрудниками ГИБДД временно закрыто движение для грузовых транспортных средств. Закрыты следующие участки дорог: Сургут-Когалым с 33 по 244 км, Сургут-Нижневартовск с 12 по 99 км, Северный обход с 0 по 22 км, Сургут-Лянтор с 21 по 60 км», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с 12.00 21 января 2023 года вводятся ограничения на движение транспортных средств по двум зимникам. Данные меры временные и связаны с повышением температуры воздуха.

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В Сургутском районе (ХМАО) перекрыли движение грузовому автотранспорту на нескольких дорогах из-за непогоды. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ГИБДД округа. «В связи с неблагоприятными погодным условиями сотрудниками ГИБДД временно закрыто движение для грузовых транспортных средств. Закрыты следующие участки дорог: Сургут-Когалым с 33 по 244 км, Сургут-Нижневартовск с 12 по 99 км, Северный обход с 0 по 22 км, Сургут-Лянтор с 21 по 60 км», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с 12.00 21 января 2023 года вводятся ограничения на движение транспортных средств по двум зимникам. Данные меры временные и связаны с повышением температуры воздуха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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