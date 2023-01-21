NYT: во Франции испугались популярности романа о Путине

22 января 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

Критики испугались популярности книги о Владимире Путине во Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Популярность во Франции романа «Кремлевский волшебник» (Le Mage Du Kremlin) о президенте РФ Владимире Путине, в котором представлен «симпатичный портрет российского лидера», вызывает опасения критиков, так это может повлиять на нацполитику по отношению к Украине. Автором произведения выступил писатель и журналист Джулиано да Эмполи, который исследует работу российского правительства и якобы объясняет действия президента РФ. «Книга была опубликована в феврале прошлого года. Тираж издания [Le Mage Du Kremlin] превысил 430 тысяч экземпляров. Популярность книги сигнализирует о снисходительном отношении к Путину, которое сохраняется во Франции и может повлиять на позицию страны в отношении конфликта на Украине, что наиболее наглядно подтверждают призывы президента страны Эммануэля Макрона», — пишет издание The New York Times (NYT). «Кремлевский волшебник» построен на выдуманном рассказе о влиятельном экс-помощнике президента РФ, размышляющем о западном упадке, истинных целях США и предпочтениях россиян. NYT сообщает, что большинство опасений французских критиков сводятся к тому, что персонаж Путина в романе вызывает симпатию. URA.RU уже писало о заявлении французского президента, что глава России Владимир Путин не является «неприятным» человеком и в этом заключается его «парадокс». Макрон уверенно занимал лидирующую позицию по количеству звонков Путину в минувшем году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Популярность во Франции романа «Кремлевский волшебник» (Le Mage Du Kremlin) о президенте РФ Владимире Путине, в котором представлен «симпатичный портрет российского лидера», вызывает опасения критиков, так это может повлиять на нацполитику по отношению к Украине. Автором произведения выступил писатель и журналист Джулиано да Эмполи, который исследует работу российского правительства и якобы объясняет действия президента РФ. «Книга была опубликована в феврале прошлого года. Тираж издания [Le Mage Du Kremlin] превысил 430 тысяч экземпляров. Популярность книги сигнализирует о снисходительном отношении к Путину, которое сохраняется во Франции и может повлиять на позицию страны в отношении конфликта на Украине, что наиболее наглядно подтверждают призывы президента страны Эммануэля Макрона», — пишет издание The New York Times (NYT). «Кремлевский волшебник» построен на выдуманном рассказе о влиятельном экс-помощнике президента РФ, размышляющем о западном упадке, истинных целях США и предпочтениях россиян. NYT сообщает, что большинство опасений французских критиков сводятся к тому, что персонаж Путина в романе вызывает симпатию. URA.RU уже писало о заявлении французского президента, что глава России Владимир Путин не является «неприятным» человеком и в этом заключается его «парадокс». Макрон уверенно занимал лидирующую позицию по количеству звонков Путину в минувшем году.