В Екатеринбурге обнаружили опасный мед из Таджикистана

В аэропорту Кольцово сотрудники таможни и регионального Управления Россельхознадзора 22 января обнаружили партию опасного меда, которую привезли пассажиры, прибывшие из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области на официальном сайте.
«При досмотре ручной клади и багажа у пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, выявлена партия домашнего меда, запрещенного к ввозу», — говорится в сообщении ведомства. В Россельхознадзоре добавили, что у продукции отсутствовала маркировка и заводская упаковка.
Потенциально опасная продукция изъята и уничтожена в целях не допущения распространения инфекционных заболеваний. Пассажиры, нарушившие ветеринарно-санитарные требования, привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства — прим. ред.).
Ранее сообщалось, что в Свердловской области были сожжены 350 завезенных из Литвы колумбийских гвоздик. Цветы оказались заражены опасным вредителем, уничтожающим урожай.
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