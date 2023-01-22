22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

В Екатеринбурге обнаружили опасный мед из Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Висимский государственный заповедник и окрестности, природа Урала. Свердловская область, соты, мед в сотах
Опасную партию меда изъяли и уничтожили Фото:

В аэропорту Кольцово сотрудники таможни и регионального Управления Россельхознадзора 22 января обнаружили партию опасного меда, которую привезли пассажиры, прибывшие из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области на официальном сайте.

«При досмотре ручной клади и багажа у пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, выявлена партия домашнего меда, запрещенного к ввозу», — говорится в сообщении ведомства. В Россельхознадзоре добавили, что у продукции отсутствовала маркировка и заводская упаковка.

Потенциально опасная продукция изъята и уничтожена в целях не допущения распространения инфекционных заболеваний. Пассажиры, нарушившие ветеринарно-санитарные требования, привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства — прим. ред.).

Ранее сообщалось, что в Свердловской области были сожжены 350 завезенных из Литвы колумбийских гвоздик. Цветы оказались заражены опасным вредителем, уничтожающим урожай.

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В аэропорту Кольцово сотрудники таможни и регионального Управления Россельхознадзора 22 января обнаружили партию опасного меда, которую привезли пассажиры, прибывшие из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области на официальном сайте. «При досмотре ручной клади и багажа у пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, выявлена партия домашнего меда, запрещенного к ввозу», — говорится в сообщении ведомства. В Россельхознадзоре добавили, что у продукции отсутствовала маркировка и заводская упаковка. Потенциально опасная продукция изъята и уничтожена в целях не допущения распространения инфекционных заболеваний. Пассажиры, нарушившие ветеринарно-санитарные требования, привлечены к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства — прим. ред.). Ранее сообщалось, что в Свердловской области были сожжены 350 завезенных из Литвы колумбийских гвоздик. Цветы оказались заражены опасным вредителем, уничтожающим урожай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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