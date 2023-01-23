Суд вынес приговор екатеринбуржцу, обманывавшего пенсионеров через поддельные ДТП

Житель Екатеринбурга похищал средства пенсионеров под предлогом совершения родственниками последних ДТП и оказания помощи пострадавшим. Мужчине вынесли приговор в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
«В августе 2022 года Вячеслав Овчинников вступил в предварительный сговор с неизвестным, с целью хищения денежных средств путем обмана пожилых граждан. Неизвестный вводил в заблуждение пенсионеров, говоря, что их родственники попали в ДТП, а Овчинников лично получал от обманутых денежные средства», — сказано в сообщении.
Обвиняемому причиталось 10% от похищенных денег. В результате незаконных действий пострадали два пенсионера, отдав правонарушителям 500 тысяч рублей. Вячеслав Овчинников получил 50 тысяч рублей.
Осужденный вину признал, но денежные средства потерпевшим не возместил. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Вячеславу Овчинникову один год лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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