Жители Свердловских городов сплотились, чтобы отправить помощь в зону спецоперации. Фото

Жители Карпинска, Североуральска и Серова отправили тонны помощи в зону СВО
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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, война, буква z, гуманитарная катастрофа, сво, специальная военная операция, зет
Грузовик с помощью весом пять тонн отправился от жителей Свердловской области в зону СВО Фото:
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Собранная помощь жителями Карпинска, Североуральска и Серова доставлена участникам специальной военный операции. Об этом рассказал глава Карпинска Андрей Клопов в социальной сети «ВКонтакте».

«Отправленная 19 января помощь доставлена в зону СВО интернациональной бригаде „Пятнашка“. Грузовик весом пять тонн был загружен обовью, бельем, теплыми вещами, медикаментами и газовыми горелками», — сказал Андрей Клопов.

По словам мэра Карпинска, это вторая отправка помощи солдатам. «Груз доходит прямо к месту дислокации», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский режиссер и директор театра «Шарманка» и Ora Лариса Абашева активно помогает тоннами техники участникам СВО и жителям Донбасса. Женщина переделала театр в помещение для сбора помощи.

Жители Свердловских городов сплотились, чтобы отправить помощь в зону спецоперации
Фото:

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Собранная помощь жителями Карпинска, Североуральска и Серова доставлена участникам специальной военный операции. Об этом рассказал глава Карпинска Андрей Клопов в социальной сети «ВКонтакте». «Отправленная 19 января помощь доставлена в зону СВО интернациональной бригаде „Пятнашка“. Грузовик весом пять тонн был загружен обовью, бельем, теплыми вещами, медикаментами и газовыми горелками», — сказал Андрей Клопов. По словам мэра Карпинска, это вторая отправка помощи солдатам. «Груз доходит прямо к месту дислокации», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский режиссер и директор театра «Шарманка» и Ora Лариса Абашева активно помогает тоннами техники участникам СВО и жителям Донбасса. Женщина переделала театр в помещение для сбора помощи.
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