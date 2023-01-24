Жители Свердловских городов сплотились, чтобы отправить помощь в зону спецоперации. Фото

Жители Карпинска, Североуральска и Серова отправили тонны помощи в зону СВО

24 января 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Грузовик с помощью весом пять тонн отправился от жителей Свердловской области в зону СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Собранная помощь жителями Карпинска, Североуральска и Серова доставлена участникам специальной военный операции. Об этом рассказал глава Карпинска Андрей Клопов в социальной сети «ВКонтакте». «Отправленная 19 января помощь доставлена в зону СВО интернациональной бригаде „Пятнашка“. Грузовик весом пять тонн был загружен обовью, бельем, теплыми вещами, медикаментами и газовыми горелками», — сказал Андрей Клопов. По словам мэра Карпинска, это вторая отправка помощи солдатам. «Груз доходит прямо к месту дислокации», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский режиссер и директор театра «Шарманка» и Ora Лариса Абашева активно помогает тоннами техники участникам СВО и жителям Донбасса. Женщина переделала театр в помещение для сбора помощи. Жители Свердловских городов сплотились, чтобы отправить помощь в зону спецоперации Фото: глава Карпинска Андрей Клопов

Собранная помощь жителями Карпинска, Североуральска и Серова доставлена участникам специальной военный операции. Об этом рассказал глава Карпинска Андрей Клопов в социальной сети «ВКонтакте». «Отправленная 19 января помощь доставлена в зону СВО интернациональной бригаде „Пятнашка“. Грузовик весом пять тонн был загружен обовью, бельем, теплыми вещами, медикаментами и газовыми горелками», — сказал Андрей Клопов. По словам мэра Карпинска, это вторая отправка помощи солдатам. «Груз доходит прямо к месту дислокации», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский режиссер и директор театра «Шарманка» и Ora Лариса Абашева активно помогает тоннами техники участникам СВО и жителям Донбасса. Женщина переделала театр в помещение для сбора помощи.