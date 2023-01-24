МАГАТЭ не нашло военной техники на АЭС Украины

Специалисты из МАГАТЭ не нашли на украинских атомных электростанциях военной техники. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
«Инспекторы МАГАТЭ не нашли военной техники на украинских АЭС», — заявил Рафаэль Гросси. Его слова приводит ТАСС.
Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ намерено разместить на всех украинских АЭС своих экспертов для «поддержания высокого уровня ядерной безопасности». Об этом сообщает Life. Позже стало известно, что глава агентства планирует встречу с украинскими властями. Целями встречи он обозначил создание зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС.
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Специалисты из МАГАТЭ не нашли на украинских атомных электростанциях военной техники. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. «Инспекторы МАГАТЭ не нашли военной техники на украинских АЭС», — заявил Рафаэль Гросси. Его слова приводит ТАСС. Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ намерено разместить на всех украинских АЭС своих экспертов для «поддержания высокого уровня ядерной безопасности». Об этом сообщает Life. Позже стало известно, что глава агентства планирует встречу с украинскими властями. Целями встречи он обозначил создание зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС.