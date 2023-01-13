Глава МАГАТЭ встретится с украинскими чиновниками в Киеве

13 января 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Гендиректор МАГАТЭ собирается встретиться с украинскими чиновниками по поводу ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается встретиться с украинскими властями на следующей неделе. Об этом сообщается в заявлении Гросси. Цель встречи — обсуждение создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. «Генеральный директор Гросси также встретится на следующей неделе с высокопоставленными чиновниками из правительства Украины в Киеве по поводу своего предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, где МАГАТЭ присутствует более четырех месяцев», — говорится в заявлении. Текст заявления опубликован на официальном сайте агентства. Ранее в Кремле выразили обеспокоенность ситуацией вокруг атомной электростанции, потому что ВСУ все еще считают возможным производить обстрелы потенциально опасного объекта. МАГАТЭ собирается разместить группы экспертов на всех украинских АЭС. Также Гросси выразил надежду на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается встретиться с украинскими властями на следующей неделе. Об этом сообщается в заявлении Гросси. Цель встречи — обсуждение создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. «Генеральный директор Гросси также встретится на следующей неделе с высокопоставленными чиновниками из правительства Украины в Киеве по поводу своего предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, где МАГАТЭ присутствует более четырех месяцев», — говорится в заявлении. Текст заявления опубликован на официальном сайте агентства. Ранее в Кремле выразили обеспокоенность ситуацией вокруг атомной электростанции, потому что ВСУ все еще считают возможным производить обстрелы потенциально опасного объекта. МАГАТЭ собирается разместить группы экспертов на всех украинских АЭС. Также Гросси выразил надежду на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.