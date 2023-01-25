В Свердловскую область везут Кубок Гагарина

Кубок Гагарина — это главный хоккейный приз, который вручают победителям Континентальной хоккейной лиги Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области организуют выставку из одного экспоната, который служит символом победы в Континентальной хоккейной лиге. Кубок Гагарина будет бесплатно демонстрироваться в регионе в течение четырех дней. Об этом URA.RU сообщили в компании «Ростелеком».

«В год 300-летия Екатеринбурга компания „Ростелеком“ привезет в Свердловскую область главный трофей российского клубного хоккея — Кубок Гагарина — главный приз Фонбет Чемпионата КХЛ. Кубок будет экспонироваться на главных культурных и спортивных площадках городов региона», — рассказали в пресс-службе.

Кубок Гагарина покажут в четырех городах области: 1 февраля его выставят в Нижнем Тагиле в ТРЦ Depo (с 18:00 до 20:00), 2 февраля Кубок КХЛ привезут в Каменск-Уральский в «Каменск-Арене» (с 14:00 до 17:00), 3 февраля он будет выставлен в Первоуральске в Инновационном культурном центре (с 14:00 до 16:30), 4 февраля его увидят жители Екатеринбурга в ТРЦ VEER Mall (c 14:00 до 19:00).