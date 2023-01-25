Роспотребнадзор: пермские дети стали чаще травиться алкоголем

26 января 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Среди подростков 15-17 лет отравления, наоборот, становятся реже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовал анализ по острым химическим отравлениям в регионе. Среди детей до 14 лет стали в 1,5 раза чаще регистрировать алкогольные отравления. «Среди детей до 14 лет зарегистрирован 31 случай отравлений, показатель составил 6,3 на 100 тыс. детского населения. В сравнении с прошлым годом уровень отравлений спиртосодержащей продукцией среди детей до 14 лет вырос на 57,5%», — говорится в отчете, опубликованном на сайте надзорного ведомства. Смертельных случаев зарегистрировано не было. Общее количество отравлений спиртом в 2022 году в Пермском крае составило 414. В предыдущем 2021 году было на 122 случая меньше. В основном жертвами отравления становились взрослые безработные мужчины. Больше половины отправившихся (270 человек) скончались. Среди подростков 15-17 лет отравления алкоголем стали происходить реже. 9 отравлений в прошлом году против 14 в 2021 году. Также ситуация ухудшилась и с наркотическими отравлениями. За год абсолютное количество таких случаев выросло с 295 (2021 г.) до 313 (2022 г.). Смертельных исходов было ровно столько же — 261 в 2021 и 2022 годах. Больше всего наркотических отравлений зафиксировали в Перми, Березниках, Лысьве и Чайковском.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовал анализ по острым химическим отравлениям в регионе. Среди детей до 14 лет стали в 1,5 раза чаще регистрировать алкогольные отравления. «Среди детей до 14 лет зарегистрирован 31 случай отравлений, показатель составил 6,3 на 100 тыс. детского населения. В сравнении с прошлым годом уровень отравлений спиртосодержащей продукцией среди детей до 14 лет вырос на 57,5%», — говорится в отчете, опубликованном на сайте надзорного ведомства. Смертельных случаев зарегистрировано не было. Общее количество отравлений спиртом в 2022 году в Пермском крае составило 414. В предыдущем 2021 году было на 122 случая меньше. В основном жертвами отравления становились взрослые безработные мужчины. Больше половины отправившихся (270 человек) скончались. Среди подростков 15-17 лет отравления алкоголем стали происходить реже. 9 отравлений в прошлом году против 14 в 2021 году. Также ситуация ухудшилась и с наркотическими отравлениями. За год абсолютное количество таких случаев выросло с 295 (2021 г.) до 313 (2022 г.). Смертельных исходов было ровно столько же — 261 в 2021 и 2022 годах. Больше всего наркотических отравлений зафиксировали в Перми, Березниках, Лысьве и Чайковском.