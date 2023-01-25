25 января 2023

Мэр Перми рассказал о сложном решении

Глава Перми пояснил причины повышения штрафов за незаконные объявления
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, демкин алексей
Нарушителям проще сменить деятельность, чем платить штраф, уверен Алексей Демкин Фото:

Глава Перми Алексей Демкин рассказал, что увеличение штрафов в пять раз за незаконную расклейку объявлений является вынужденной мерой. О том, что действующие меры наказания в 1000 и 2000 рублей не останавливают нарушителей портить внешний вид города, он написал в своем telegram-канале.

«Сейчас штраф за порчу муниципального имущества составляет от одной до двух тысяч рублей. Он не останавливает нарушителей и не мотивирует расклейщиков перестать этим заниматься. Значит будем увеличивать наказание в разы», — объясняет мэр. По его мнению, эта мера поможет людям почувствовать нерентабельность своей деятельности и найти другую работу.

Он отметил, что любит и гордится Пермью, и ему неприятно смотреть на отремонтированные фасады зданий и новые остановки, которые уже успели обклеить объявлениями. «Городу приходится тратить деньги на их очистку вместо того, чтобы направлять эти средства на другое благоустройство», — сетует Демкин.

URA.RU писало о том, что штрафы за незаконную расклейку объявлений в Перми хотят увеличить до 10 тысяч рублей по инициативе главы города. Подготовленный администрацией законопроект внесен на рассмотрение в краевое заксобрание.

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Глава Перми Алексей Демкин рассказал, что увеличение штрафов в пять раз за незаконную расклейку объявлений является вынужденной мерой. О том, что действующие меры наказания в 1000 и 2000 рублей не останавливают нарушителей портить внешний вид города, он написал в своем telegram-канале. «Сейчас штраф за порчу муниципального имущества составляет от одной до двух тысяч рублей. Он не останавливает нарушителей и не мотивирует расклейщиков перестать этим заниматься. Значит будем увеличивать наказание в разы», — объясняет мэр. По его мнению, эта мера поможет людям почувствовать нерентабельность своей деятельности и найти другую работу. Он отметил, что любит и гордится Пермью, и ему неприятно смотреть на отремонтированные фасады зданий и новые остановки, которые уже успели обклеить объявлениями. «Городу приходится тратить деньги на их очистку вместо того, чтобы направлять эти средства на другое благоустройство», — сетует Демкин. URA.RU писало о том, что штрафы за незаконную расклейку объявлений в Перми хотят увеличить до 10 тысяч рублей по инициативе главы города. Подготовленный администрацией законопроект внесен на рассмотрение в краевое заксобрание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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