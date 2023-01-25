Власти Перми хотят в 10 раз увеличить штрафы за незаконные объявления

26 января 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Сейчас размеры штрафов составляют 1000 и 2000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Перми хотят поднять штрафы до 10 тысяч рублей за незаконную расклейку объявлений. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в краевое заксобрание глава города Алексей Демкин. «Законопроект, инициированный главой Перми Алексеем Демкиным, предполагает увеличение штрафа до 5 тысяч рублей за первое нарушение и до 10 тысяч рублей — за повторное», — сообщает telegram-канал администрации города «Пермь Первая». В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он направлен на «повышение уровня сознательности и ответственности граждан, а также снижения количества несанкционированного размещения гражданами объявлений на фасадах зданий, строений, сооружений». Сейчас размеры штрафов составляют от 1000 до 2000 рублей. В мэрии считают, что такие суммы расклейщиков не смущают. Около 53% из них привлекаются повторно. Для борьбы с правонарушителями в Перми используется автодозвон по указанным в объявлениях номерам. За 2022 год более 55 тысяч таких номеров были включены в систему. Администрация города считает, что повышение штрафов за порчу муниципального имущества снизит количество случаев нарушений. Ранее по инициативе мэра в пять раз были повышены штрафы за бесплатный проезд в общественном транспорте.

Власти Перми хотят поднять штрафы до 10 тысяч рублей за незаконную расклейку объявлений. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в краевое заксобрание глава города Алексей Демкин. «Законопроект, инициированный главой Перми Алексеем Демкиным, предполагает увеличение штрафа до 5 тысяч рублей за первое нарушение и до 10 тысяч рублей — за повторное», — сообщает telegram-канал администрации города «Пермь Первая». В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он направлен на «повышение уровня сознательности и ответственности граждан, а также снижения количества несанкционированного размещения гражданами объявлений на фасадах зданий, строений, сооружений». Сейчас размеры штрафов составляют от 1000 до 2000 рублей. В мэрии считают, что такие суммы расклейщиков не смущают. Около 53% из них привлекаются повторно. Для борьбы с правонарушителями в Перми используется автодозвон по указанным в объявлениях номерам. За 2022 год более 55 тысяч таких номеров были включены в систему. Администрация города считает, что повышение штрафов за порчу муниципального имущества снизит количество случаев нарушений. Ранее по инициативе мэра в пять раз были повышены штрафы за бесплатный проезд в общественном транспорте.