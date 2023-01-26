В Свердловской области водитель погиб, выехав на встречку. Фото

Между Кушвой и поселком Баранчинский (Свердловская область) вечером 26 января произошла смертельная авария. Водитель ВАЗа выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой. Он погиб на месте происшествия, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.
«Предварительно установлено, что 61-летний водитель ВАЗ -21074, двигаясь по автодороге со стороны поселка Баранчинский, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся со SsangYong под управлением водителя 1972 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции.
Водитель ВАЗа погиб на месте происшествия, двух его пассажиров доставили в больницу с ушибами. Водитель иномарки не пострадал. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Инспекторы ГИБДД провели на месте аварии замеры и продолжают выяснять обстоятельства случившегося.
Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и врезался в иномарку
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Инспекторы выясняют обстоятельства случившегося
Фото: ГИБДД по Свердловской области
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Между Кушвой и поселком Баранчинский (Свердловская область) вечером 26 января произошла смертельная авария. Водитель ВАЗа выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой. Он погиб на месте происшествия, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции. «Предварительно установлено, что 61-летний водитель ВАЗ -21074, двигаясь по автодороге со стороны поселка Баранчинский, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся со SsangYong под управлением водителя 1972 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции. Водитель ВАЗа погиб на месте происшествия, двух его пассажиров доставили в больницу с ушибами. Водитель иномарки не пострадал. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Инспекторы ГИБДД провели на месте аварии замеры и продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ожидается сильный снегопад. Из-за этого водителям стоит быть особенно внимательными.