В Свердловской области водитель погиб, выехав на встречку. Фото

27 января 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Авария произошла на трассе Кушва - Баранчинский Екатерина Сычкова © URA.RU Между Кушвой и поселком Баранчинский (Свердловская область) вечером 26 января произошла смертельная авария. Водитель ВАЗа выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой. Он погиб на месте происшествия, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции. «Предварительно установлено, что 61-летний водитель ВАЗ -21074, двигаясь по автодороге со стороны поселка Баранчинский, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся со SsangYong под управлением водителя 1972 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции. Водитель ВАЗа погиб на месте происшествия, двух его пассажиров доставили в больницу с ушибами. Водитель иномарки не пострадал. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Инспекторы ГИБДД провели на месте аварии замеры и продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ожидается сильный снегопад. Из-за этого водителям стоит быть особенно внимательными. Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и врезался в иномарку Фото: ГИБДД по Свердловской области Инспекторы выясняют обстоятельства случившегося Фото: ГИБДД по Свердловской области

Между Кушвой и поселком Баранчинский (Свердловская область) вечером 26 января произошла смертельная авария. Водитель ВАЗа выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой. Он погиб на месте происшествия, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции. «Предварительно установлено, что 61-летний водитель ВАЗ -21074, двигаясь по автодороге со стороны поселка Баранчинский, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся со SsangYong под управлением водителя 1972 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции. Водитель ВАЗа погиб на месте происшествия, двух его пассажиров доставили в больницу с ушибами. Водитель иномарки не пострадал. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Инспекторы ГИБДД провели на месте аварии замеры и продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ожидается сильный снегопад. Из-за этого водителям стоит быть особенно внимательными.