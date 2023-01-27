В Екатеринбурге СК начал проверку из-за младенца, в теле которого оставили катетер. Видео

В одной из больниц Екатеринбурга у младенца после медицинской манипуляции в организм попал кусок оторвавшегося катетера. Следственный комитет Свердловской области начал проверку по факту происшествия, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«В одной из больниц Екатеринбурга новорождённой девочке провели медицинскую манипуляцию с использованием катетера, фрагмент которого по завершении процедуры остался в организме ребёнка. По данному факту проводится проверка», — рассказали в СК.
Следователи выясняют обстоятельства инцидента и проверяют информацию о том, что катетер был из партии некачественных изделий. По итогу проверки в СК примут процессуальное решение.
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