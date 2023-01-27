В Екатеринбурге СК начал проверку из-за младенца, в теле которого оставили катетер. Видео

27 января 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

В одной из больниц Екатеринбурга у ребенка в теле остался кусок катетера Дмитрий Ткачук © URA.RU В одной из больниц Екатеринбурга у младенца после медицинской манипуляции в организм попал кусок оторвавшегося катетера. Следственный комитет Свердловской области начал проверку по факту происшествия, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В одной из больниц Екатеринбурга новорождённой девочке провели медицинскую манипуляцию с использованием катетера, фрагмент которого по завершении процедуры остался в организме ребёнка. По данному факту проводится проверка», — рассказали в СК. Следователи выясняют обстоятельства инцидента и проверяют информацию о том, что катетер был из партии некачественных изделий. По итогу проверки в СК примут процессуальное решение.

В одной из больниц Екатеринбурга у младенца после медицинской манипуляции в организм попал кусок оторвавшегося катетера. Следственный комитет Свердловской области начал проверку по факту происшествия, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В одной из больниц Екатеринбурга новорождённой девочке провели медицинскую манипуляцию с использованием катетера, фрагмент которого по завершении процедуры остался в организме ребёнка. По данному факту проводится проверка», — рассказали в СК. Следователи выясняют обстоятельства инцидента и проверяют информацию о том, что катетер был из партии некачественных изделий. По итогу проверки в СК примут процессуальное решение.