Пермский депутат расплатился по долгам перед бывшим членом избиркома

Пермский депутат Илья Лисняк заключил мировое соглашение с взыскателем своих долгов

30 января 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил ходатайство Лисняка о мировом соглашении Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк и бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов (представлял «Справедливую Россию») заключили мировое соглашение. Соответствующее ходатайство 30 января было удовлетворено в Индустриальном суде Перми, куда с иском о взыскании 5 млн рублей долга обратился Отегов, передает корреспондент URA.RU. Илья Лисняк пояснил, что в ходе уточнения расчетов объем обязательств на конец декабря 2021 года составлял 400 тысяч руб. «Сейчас средства будут переведены», — отметил он. Судья после перерыва утвердила мировое соглашение. Производство по делу прекращено. Дмитрий Отегов обратился в суд с требованием взыскания долгов по договору займа с Ильи Лисняка в ноябре 2022 года. По данным «Коммерсант-Прикамья», речь шла о 5 млн рублей. На первом судебном заседании стороны заявили, что движутся в сторону мирного урегулирования. Лисняк был избран депутатом в сентябре 2021 года по спискам «Справедливой России».

Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк и бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов (представлял «Справедливую Россию») заключили мировое соглашение. Соответствующее ходатайство 30 января было удовлетворено в Индустриальном суде Перми, куда с иском о взыскании 5 млн рублей долга обратился Отегов, передает корреспондент URA.RU. Илья Лисняк пояснил, что в ходе уточнения расчетов объем обязательств на конец декабря 2021 года составлял 400 тысяч руб. «Сейчас средства будут переведены», — отметил он. Судья после перерыва утвердила мировое соглашение. Производство по делу прекращено. Дмитрий Отегов обратился в суд с требованием взыскания долгов по договору займа с Ильи Лисняка в ноябре 2022 года. По данным «Коммерсант-Прикамья», речь шла о 5 млн рублей. На первом судебном заседании стороны заявили, что движутся в сторону мирного урегулирования. Лисняк был избран депутатом в сентябре 2021 года по спискам «Справедливой России».