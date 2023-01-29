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27 января 2023

Пермский депутат расплатился по долгам перед бывшим членом избиркома

Пермский депутат Илья Лисняк заключил мировое соглашение с взыскателем своих долгов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, лисняк илья
Суд удовлетворил ходатайство Лисняка о мировом соглашении Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк и бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов (представлял «Справедливую Россию») заключили мировое соглашение. Соответствующее ходатайство 30 января было удовлетворено в Индустриальном суде Перми, куда с иском о взыскании 5 млн рублей долга обратился Отегов, передает корреспондент URA.RU.

Илья Лисняк пояснил, что в ходе уточнения расчетов объем обязательств на конец декабря 2021 года составлял 400 тысяч руб. «Сейчас средства будут переведены», — отметил он. Судья после перерыва утвердила мировое соглашение. Производство по делу прекращено.

Дмитрий Отегов обратился в суд с требованием взыскания долгов по договору займа с Ильи Лисняка в ноябре 2022 года. По данным «Коммерсант-Прикамья», речь шла о 5 млн рублей. На первом судебном заседании стороны заявили, что движутся в сторону мирного урегулирования. Лисняк был избран депутатом в сентябре 2021 года по спискам «Справедливой России».

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Депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк и бывший член избиркома Перми Дмитрий Отегов (представлял «Справедливую Россию») заключили мировое соглашение. Соответствующее ходатайство 30 января было удовлетворено в Индустриальном суде Перми, куда с иском о взыскании 5 млн рублей долга обратился Отегов, передает корреспондент URA.RU. Илья Лисняк пояснил, что в ходе уточнения расчетов объем обязательств на конец декабря 2021 года составлял 400 тысяч руб. «Сейчас средства будут переведены», — отметил он. Судья после перерыва утвердила мировое соглашение. Производство по делу прекращено. Дмитрий Отегов обратился в суд с требованием взыскания долгов по договору займа с Ильи Лисняка в ноябре 2022 года. По данным «Коммерсант-Прикамья», речь шла о 5 млн рублей. На первом судебном заседании стороны заявили, что движутся в сторону мирного урегулирования. Лисняк был избран депутатом в сентябре 2021 года по спискам «Справедливой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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