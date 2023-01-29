29 января 2023
28 января 2023

Минобороны РФ показало уничтожение бронетехники ВСУ танками с челябинским двигателем. Видео

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Первая репетиция юбилейного Парада Победы в Екатеринбурге на 2-ой Новосибирской, военная техника, т-72, тяжелое вооружение, танк
На видео танк с челябинским двигателем эффективно уничтожил цели на стороне противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России продемонстрировало работу танка Т-72 с двигателем из Челябинска. Как сообщила пресс-служба ведомства, зрители могут увидеть уничтожение целей на стороне противника.

«Демонстрация боевой работы экипажей танков Т-72 Южного военного округа. Танки выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в минобороны.

В военном ведомстве отметили, что на видео танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам от «беспилотников» российские военные уничтожают наблюдательные пункты и склады боеприпасов. В зоне поражения также — иностранная военная техника на правом берегу Днепра.

В минобороны добавили, что с закрытых огневых позиций есть несколько основных целей. Среди них наблюдательные пункты, склады боеприпасов и скопление живой силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Танк Т-72 производится концерном «Уралвагонзавод». Различные модели V-образных двигателей, которые6 устанавливают на технику, производят на Челябинском тракторном заводе. По данным URA.RU, мощность двигателей составляет от 840 до1130 лошадиных сил. В связи с расширением производства, по словам пресс-службы «ЧТЗ-Уралтрак», предприятие продолжает набор сотрудников.

Техника используется войсками минобороны в ходе проведения спецоперации на Украине. Кампания преследует цели денацификации и демилитаризации соседнего государства.

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Минобороны России продемонстрировало работу танка Т-72 с двигателем из Челябинска. Как сообщила пресс-служба ведомства, зрители могут увидеть уничтожение целей на стороне противника. «Демонстрация боевой работы экипажей танков Т-72 Южного военного округа. Танки выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в минобороны. В военном ведомстве отметили, что на видео танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам от «беспилотников» российские военные уничтожают наблюдательные пункты и склады боеприпасов. В зоне поражения также — иностранная военная техника на правом берегу Днепра. В минобороны добавили, что с закрытых огневых позиций есть несколько основных целей. Среди них наблюдательные пункты, склады боеприпасов и скопление живой силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Танк Т-72 производится концерном «Уралвагонзавод». Различные модели V-образных двигателей, которые6 устанавливают на технику, производят на Челябинском тракторном заводе. По данным URA.RU, мощность двигателей составляет от 840 до1130 лошадиных сил. В связи с расширением производства, по словам пресс-службы «ЧТЗ-Уралтрак», предприятие продолжает набор сотрудников. Техника используется войсками минобороны в ходе проведения спецоперации на Украине. Кампания преследует цели денацификации и демилитаризации соседнего государства.
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