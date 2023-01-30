Студенты престижного колледжа в Екатеринбурге пожаловались на запах гари

Студенты УПК жалуются на запах гари после пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты Уральского политехнического колледжа (УПК) жалуются на запах гари после пожара, который произошел 10 января. По их словам, запах гари мешает им учиться. У некоторых студентов постоянные головокружения и тошнота. Они уверяют, что бывают случаи, когда приходится вызывать скорую из-за ухудшения самочувствия. Администрация учреждения все жалобы студентов игнорирует. Об этом журналисту URA.RU рассказали ученики УПК анонимно, так как они боятся, что из-за жалоб их могут отчислить.

«10 января в УПК случился небольшой пожар, но задымление было колоссальным. Студентов и педагогов вывели на учебу. И тут началось самое ужасное — запах гари не выветрился. Учиться невозможно. Голова постоянно болит, тошнота, головокружения. Некоторым ученикам приходилось вызывать скорую. Конечно, мы жаловались преподавателям и руководству, предлагали организовать дистант или перевести в другое здание, пока тут выветривается помещение. Но, к сожалению, нас никто не слышит. В итоге страдают и студенты, и педагоги», — делятся ученики УПК.

Кроме всего, по словам студентов колледжа, здание на Ленина,89, находится в аварийном состоянии. «Здание колледжа старое, там нужен ремонт. Там по стенам трещины идут. Никому нет дела до нашей безопасности. Все жалобы пропускают мимо ушей. А педагоги боятся лишнее слово сказать из-за того, что боятся быть уволенными. Теперь мы, студенты, думаем, куда написать и кому, чтобы на наши жалобы обратили внимание», — заявили собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Уральский политехнический колледж. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура взяла под контроль расследование пожара в Уральском политехническом колледже. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.