В Кремле рассказали о планах Путина по визиту на УВЗ

Владимир Путин не прилетит в Нижний Тагил в ближайшее время
Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, но исключать подобные мероприятия нельзя. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Поездка [на оборонные предприятия, в числе которых “Уралвагонзавод”] пока не планируется. Исключать нельзя, но в обозримом графике такого мероприятия нет», – передает журналист URA.RU слова Пескова.
Визит Путина ожидался в Свердловскую область в конце декабря, однако официального анонса или подтверждения информации не появлялось. Инсайдеры считали, что визит планировался, но был отменен.
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