30 января 2023

В Кремле рассказали о планах Путина по визиту на УВЗ

Путин не планирует приезжать на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин не прилетит в Нижний Тагил в ближайшее время Фото:

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, но исключать подобные мероприятия нельзя. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поездка [на оборонные предприятия, в числе которых “Уралвагонзавод”] пока не планируется. Исключать нельзя, но в обозримом графике такого мероприятия нет», – передает журналист URA.RU слова Пескова.

Визит Путина ожидался в Свердловскую область в конце декабря, однако официального анонса или подтверждения информации не появлялось. Инсайдеры считали, что визит планировался, но был отменен.

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Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, но исключать подобные мероприятия нельзя. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Поездка [на оборонные предприятия, в числе которых “Уралвагонзавод”] пока не планируется. Исключать нельзя, но в обозримом графике такого мероприятия нет», – передает журналист URA.RU слова Пескова. Визит Путина ожидался в Свердловскую область в конце декабря, однако официального анонса или подтверждения информации не появлялось. Инсайдеры считали, что визит планировался, но был отменен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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