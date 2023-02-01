На Украине проводят обыски у спонсора Зеленского и экс-главы МВД

01 февраля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

СБУ провели обыск у Арсена Авакова из-за крушения вертолета на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности провели обыски у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова и бизнесмена Игоря Коломойского, который спонсировал президентскую кампанию действующего лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал Аваков и СМИ со ссылкой на источники. У Коломойского прошли обыски, сообщили источники «Страна». Причиной стало подозрение в растрате нефтепродуктов в «Укртатнафте» и «Укрнафте» стоимостью 40 млрд гривен (более млрд долларов) и уклонении от уплаты таможенных платежей. Известно, что Коломойский спонсировал президентскую кампанию Зеленского. Обыски у Авакова прошли в связи с аварией вертолета в Броварах, который закупало МВД в период работы Авакова. «Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом», — цитирует Авакова украинское издание «Страна». Авария с вертолетом украинской госслужбы по ЧС произошла 18 января в Броварах (Киевская область), он упал возле детского сада. Погибли 15 человек, сообщал Зеленский. В их числе были глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович и их помощники. Повреждения получили 25 человек, из которых 10 детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности провели обыски у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова и бизнесмена Игоря Коломойского, который спонсировал президентскую кампанию действующего лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал Аваков и СМИ со ссылкой на источники. У Коломойского прошли обыски, сообщили источники «Страна». Причиной стало подозрение в растрате нефтепродуктов в «Укртатнафте» и «Укрнафте» стоимостью 40 млрд гривен (более млрд долларов) и уклонении от уплаты таможенных платежей. Известно, что Коломойский спонсировал президентскую кампанию Зеленского. Обыски у Авакова прошли в связи с аварией вертолета в Броварах, который закупало МВД в период работы Авакова. «Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом», — цитирует Авакова украинское издание «Страна». Авария с вертолетом украинской госслужбы по ЧС произошла 18 января в Броварах (Киевская область), он упал возле детского сада. Погибли 15 человек, сообщал Зеленский. В их числе были глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович и их помощники. Повреждения получили 25 человек, из которых 10 детей.