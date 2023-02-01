Свердловчане отправили помощь бойцам на спецоперацию. Фото, видео

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, палаточный городок, военная палатка
Военнослужащие на фронте СВО получили груз помощи от свердловчан Фото:

Жители Березовского (Свердловская область) отправили военнослужащим на фронт спецоперации теплые вещи, несколько газовых баллонов, лекарства, спецоборудование и письма от школьников. Об этом рассказал мэр Березовского Евгений Писцов.

«Ребятам передали от березовчан продукты и теплые вещи, печи на твердом и жидком топливе, 12 газовых баллонов, теннисный стол, лекарства, противошоковые препараты, иконы и иконки, молитвословы, флаги Березовского и рации», — написал Евгений Писцов в своем telegram-канале. Кроме этого, военнослужащие получили письма и рисунки от школьников.

По словам Писцова, посылки уже начали распределяться между подразделениями. «Спасибо жителями Березовского, что не забываете про нас, родные наши мы скоро вернемся домой. Победа будет за нами», — поблагодарили свердловчан военнослужащие с фронта СВО.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Жители Березовского (Свердловская область) отправили военнослужащим на фронт спецоперации теплые вещи, несколько газовых баллонов, лекарства, спецоборудование и письма от школьников. Об этом рассказал мэр Березовского Евгений Писцов. «Ребятам передали от березовчан продукты и теплые вещи, печи на твердом и жидком топливе, 12 газовых баллонов, теннисный стол, лекарства, противошоковые препараты, иконы и иконки, молитвословы, флаги Березовского и рации», — написал Евгений Писцов в своем telegram-канале. Кроме этого, военнослужащие получили письма и рисунки от школьников. По словам Писцова, посылки уже начали распределяться между подразделениями. «Спасибо жителями Березовского, что не забываете про нас, родные наши мы скоро вернемся домой. Победа будет за нами», — поблагодарили свердловчан военнослужащие с фронта СВО. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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