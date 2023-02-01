Свердловчане отправили помощь бойцам на спецоперацию. Фото, видео

01 февраля 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Военнослужащие на фронте СВО получили груз помощи от свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Березовского (Свердловская область) отправили военнослужащим на фронт спецоперации теплые вещи, несколько газовых баллонов, лекарства, спецоборудование и письма от школьников. Об этом рассказал мэр Березовского Евгений Писцов. «Ребятам передали от березовчан продукты и теплые вещи, печи на твердом и жидком топливе, 12 газовых баллонов, теннисный стол, лекарства, противошоковые препараты, иконы и иконки, молитвословы, флаги Березовского и рации», — написал Евгений Писцов в своем telegram-канале. Кроме этого, военнослужащие получили письма и рисунки от школьников. По словам Писцова, посылки уже начали распределяться между подразделениями. «Спасибо жителями Березовского, что не забываете про нас, родные наши мы скоро вернемся домой. Победа будет за нами», — поблагодарили свердловчан военнослужащие с фронта СВО. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Фото: telegram-канал Евгения Писцова Фото: telegram-канал Евгения Писцова Фото: telegram-канал Евгения Писцова Фото: telegram-канал Евгения Писцова Фото: telegram-канал Евгения Писцова

Жители Березовского (Свердловская область) отправили военнослужащим на фронт спецоперации теплые вещи, несколько газовых баллонов, лекарства, спецоборудование и письма от школьников. Об этом рассказал мэр Березовского Евгений Писцов. «Ребятам передали от березовчан продукты и теплые вещи, печи на твердом и жидком топливе, 12 газовых баллонов, теннисный стол, лекарства, противошоковые препараты, иконы и иконки, молитвословы, флаги Березовского и рации», — написал Евгений Писцов в своем telegram-канале. Кроме этого, военнослужащие получили письма и рисунки от школьников. По словам Писцова, посылки уже начали распределяться между подразделениями. «Спасибо жителями Березовского, что не забываете про нас, родные наши мы скоро вернемся домой. Победа будет за нами», — поблагодарили свердловчан военнослужащие с фронта СВО. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.