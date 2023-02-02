02 февраля 2023

У екатеринбуржца забрали иномарку из-за долгов по коммуналке

© Служба новостей «URA.RU»
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Единая Россия вручает медикам ключи от машины. Курган , киа, kia, руль автомобильный
У жителя Октябрьского района забрали машину за долги Фото:

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Kia Rio у местного жителя, который накопил долг по коммунальным платежам на полмиллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

«Мужчина к погашению задолженности в добровольном порядке не приступал, на прием к судебному приставу не являлся. Были направлены запросы в кредитные организации и регистрирующие органы, стало известно, что у мужчины в собственности есть автомобиль Kia Rio», — рассказывают в управлении.

Судебный пристав приехал по адресу должника и составил акт описи и ареста машины. Если в ближайшее время должник не погасит задолженность, то автомобиль передадут на оценку, а потом на торги.

Ранее URA.RU сообщало, что в одном Кировском районе жильцы одной из квартир огородили лифт, тем самым не давая другим возможности им пользоваться. Проблему удалось решить после вмешательства приставов.

Приставы забрали автомобиль из-за долгов по коммунальным платежам
Фото:
Если владелец авто не оплатит долг, то машину выставят на торги
Фото:

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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Kia Rio у местного жителя, который накопил долг по коммунальным платежам на полмиллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. «Мужчина к погашению задолженности в добровольном порядке не приступал, на прием к судебному приставу не являлся. Были направлены запросы в кредитные организации и регистрирующие органы, стало известно, что у мужчины в собственности есть автомобиль Kia Rio», — рассказывают в управлении. Судебный пристав приехал по адресу должника и составил акт описи и ареста машины. Если в ближайшее время должник не погасит задолженность, то автомобиль передадут на оценку, а потом на торги. Ранее URA.RU сообщало, что в одном Кировском районе жильцы одной из квартир огородили лифт, тем самым не давая другим возможности им пользоваться. Проблему удалось решить после вмешательства приставов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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