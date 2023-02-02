У екатеринбуржца забрали иномарку из-за долгов по коммуналке

У жителя Октябрьского района забрали машину за долги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Kia Rio у местного жителя, который накопил долг по коммунальным платежам на полмиллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

«Мужчина к погашению задолженности в добровольном порядке не приступал, на прием к судебному приставу не являлся. Были направлены запросы в кредитные организации и регистрирующие органы, стало известно, что у мужчины в собственности есть автомобиль Kia Rio», — рассказывают в управлении.

Судебный пристав приехал по адресу должника и составил акт описи и ареста машины. Если в ближайшее время должник не погасит задолженность, то автомобиль передадут на оценку, а потом на торги.

Ранее URA.RU сообщало, что в одном Кировском районе жильцы одной из квартир огородили лифт, тем самым не давая другим возможности им пользоваться. Проблему удалось решить после вмешательства приставов.

Приставы забрали автомобиль из-за долгов по коммунальным платежам Фото: УФССП по Свердловской области