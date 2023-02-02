В Екатеринбурге бомжа, похитившего AirPods у студента, подставила геолокация

В Екатеринбурге бездомный похитил сумки студентов из хостела

03 февраля 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Стражи порядка задержали бездомного, похитившего сумки студентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбуржец без определенного места жительства пробрался в хостел и украл из комнаты сумки студентов, в одной из них были наушники AirPods с включенной геолокацией. Именно они помогли отследить и поймать похитителя, сообщили URA.RU в пресс-службах Росгвардии и УМВД по Екатеринбургу «В территориальный ОВД поступила информация о том, что неизвестный через окно попал в номер, расположенный на первом этаже в хостеле на ул. Лермонтова. Злоумышленник завладел сумками, принадлежащими двум студентам 18 и 19 лет, которые снимали комнату. В сумках находились документы, банковские карты, золотые украшения и беспроводные наушники», — рассказали в полиции. Студенты рассказали о случившемся администратору, и та нажала тревожную кнопку. Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии сказали, что в одной из сумок были наушники AirPods с геолокацией. Посадив пострадавшего в патрульный автомобиль, росгвардейцы отправились за похитителем. Вскоре на телефон одного из студентов пришло уведомление о списании денег в магазине, автомобиль проследовал по адресу и по камерам видеонаблюдения вычислил подозреваемого. Преследование продолжилось, и вскоре похитителя задержали. Им оказался 44-летний ранее неоднократно судимый екатеринбуржец без определенного места жительства. Мужчина признался в краже, в отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржец без определенного места жительства пробрался в хостел и украл из комнаты сумки студентов, в одной из них были наушники AirPods с включенной геолокацией. Именно они помогли отследить и поймать похитителя, сообщили URA.RU в пресс-службах Росгвардии и УМВД по Екатеринбургу «В территориальный ОВД поступила информация о том, что неизвестный через окно попал в номер, расположенный на первом этаже в хостеле на ул. Лермонтова. Злоумышленник завладел сумками, принадлежащими двум студентам 18 и 19 лет, которые снимали комнату. В сумках находились документы, банковские карты, золотые украшения и беспроводные наушники», — рассказали в полиции. Студенты рассказали о случившемся администратору, и та нажала тревожную кнопку. Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии сказали, что в одной из сумок были наушники AirPods с геолокацией. Посадив пострадавшего в патрульный автомобиль, росгвардейцы отправились за похитителем. Вскоре на телефон одного из студентов пришло уведомление о списании денег в магазине, автомобиль проследовал по адресу и по камерам видеонаблюдения вычислил подозреваемого. Преследование продолжилось, и вскоре похитителя задержали. Им оказался 44-летний ранее неоднократно судимый екатеринбуржец без определенного места жительства. Мужчина признался в краже, в отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.