02 февраля 2023

Пермяки раскупили все билеты на воскресный концерт Бутусова. Скрин

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Фестиваль
Фанаты Бутусова раскупили все билеты на его концерт (архивное фото) Фото:

На пермский концерт Вячеслава Бутусова, посвященный 40-летию группы Nautilus Pompilus, не осталось билетов. Последний купили сегодня, 3 февраля, а шоу пройдет в воскресенье.

«Свободных мест нет», — указано на сайте сервиса kassy.ru. Судя по сайту «Яндекс Афиша», самый дешевый билет стоил 6500 рублей.

На шоу Бутусов и группа «Орден Славы» обещают масштабную ретроспективную программу из главных песен Nautilus Pompilus. Музыканты сейчас выступают с большим российским туром. 3 февраля они сыграют в Ижевске, а 7 — в Кирове. Билеты еще можно успеть приобрести на концерт в Удмуртии.

Самый доступный билет стоит 6500 рублей
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На пермский концерт Вячеслава Бутусова, посвященный 40-летию группы Nautilus Pompilus, не осталось билетов. Последний купили сегодня, 3 февраля, а шоу пройдет в воскресенье. «Свободных мест нет», — указано на сайте сервиса kassy.ru. Судя по сайту «Яндекс Афиша», самый дешевый билет стоил 6500 рублей. На шоу Бутусов и группа «Орден Славы» обещают масштабную ретроспективную программу из главных песен Nautilus Pompilus. Музыканты сейчас выступают с большим российским туром. 3 февраля они сыграют в Ижевске, а 7 — в Кирове. Билеты еще можно успеть приобрести на концерт в Удмуртии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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