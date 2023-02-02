Фанаты Бутусова раскупили все билеты на его концерт (архивное фото)
На пермский концерт Вячеслава Бутусова, посвященный 40-летию группы Nautilus Pompilus, не осталось билетов. Последний купили сегодня, 3 февраля, а шоу пройдет в воскресенье.
«Свободных мест нет», — указано на сайте сервиса kassy.ru. Судя по сайту «Яндекс Афиша», самый дешевый билет стоил 6500 рублей.
На шоу Бутусов и группа «Орден Славы» обещают масштабную ретроспективную программу из главных песен Nautilus Pompilus. Музыканты сейчас выступают с большим российским туром. 3 февраля они сыграют в Ижевске, а 7 — в Кирове. Билеты еще можно успеть приобрести на концерт в Удмуртии.
Самый доступный билет стоит 6500 рублей
Свободных кресел в ДК Солдатова нет
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.