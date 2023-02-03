В Челябинской области стоимость ОСАГО выросла на 14%

Увеличение стоимости ОСАГО вызвано ростом стоимости запчастей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинской области стоимость ОСАГО за 2022 год выросла на 14%. Об этом сообщил Российский Союз Страховщиков (РСА).

«В Челябинской области средняя премия по итогам 2022 года составила 7282 рублей, что на 14% больше, чем в 2021 году. Наблюдаемая динамика роста выплат по ОСАГО соответствует росту цен в справочнике запчастей: в справочнике от 19 декабря 2022 года средний рост цен составил по сравнению со справочником от 19 марта 28%», — рассказали аналитики РСА.

В январе 2023 года Российский Союз Страховщиков (РСА) сообщил о росте выплат по ОСАГО. По итогам декабря прошлого года средняя выплата по «автогражданке» составила 91 314 рубля. Это на 23% больше показателя декабря 2021 года и на 28% больше, чем в январе 2022 года (71 379 рубля). Основание для такого роста — увеличение стоимости запчастей, вызванное уходом ряда автопроизводителей с российского рынка и санкциями против России. При этом для отдельных марок автомобилей средняя стоимость запчастей увеличилась до двух или даже трех раз.