Жители ХМАО стали меньше вкладывать в валюту

Доля банковских вкладов в валюте у жителей ХМАО за год снизилась на 8,5%. Югра заняла десятое место по размеру вкладов у населения среди российских регионов.
«Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, доля вкладов в валютах: 30,4%», — сообщили данные РИА Новости. Годом ранее их доля составляла 38,9%.
Увеличили свои накопления 0,3% жителей округа. Объем вкладов на душу населения по данным на 1 декабря 2022 года составил 287,7 тысячи рублей. Ранее округ располагался на девятой строке рейтинга. В топ-3 по итогам прошлого года вошли Москва, Санкт-Петербург, и Ненецкий автономный округ.
Ханты-Мансийский автономный округ также занял пятое место в рейтинге регионов России по итогам 2022 года. Итоговый результат складывается из баллов, которые региону присвоили в текущем году в ключевых рейтингах.
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