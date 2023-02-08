Власти объяснили, почему сносят единственный магазин в пермском микрорайоне

Мэрия Перми сносит единственный магазин в микрорайоне Соболи из-за электросетей

Павильон сносят из-за того, что он расположен в зоне электросетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Перми объяснили, что они не могут оставить единственный магазин в микрорайоне Соболи из-за нарушения законодательства. Торговая точка находится в охранной зоне электросетей, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее жители микрорайона жаловались, что у них сносят единственный в округе торговый павильон.

«Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, павильон расположен в охранной зоне электросетей, что нарушает требования действующего законодательства», — сообщили в мэрии. О недопустимости размещения торговой точки в данном месте властей уведомили в «МРСК Урала».

В администрации сообщили, что предложили собственнику установить торговый объект на территории Перми, в том числе и микрорайоне. URA.RU ранее рассказывало о том, как в микрорайоне Соболи сносят единственный магазин с товарами первой необходимости. Местные жители жалуются, что никаких альтернатив власти не предлагают, а до другого ближайшего магазина идти около двух километров.