Власти объяснили, почему сносят единственный магазин в пермском микрорайоне

Мэрия Перми сносит единственный магазин в микрорайоне Соболи из-за электросетей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некрасовский рынок. Курган, зима, павильон, некрасовский рынок
Павильон сносят из-за того, что он расположен в зоне электросетей Фото:

В администрации Перми объяснили, что они не могут оставить единственный магазин в микрорайоне Соболи из-за нарушения законодательства. Торговая точка находится в охранной зоне электросетей, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее жители микрорайона жаловались, что у них сносят единственный в округе торговый павильон.

«Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, павильон расположен в охранной зоне электросетей, что нарушает требования действующего законодательства», — сообщили в мэрии. О недопустимости размещения торговой точки в данном месте властей уведомили в «МРСК Урала».

В администрации сообщили, что предложили собственнику установить торговый объект на территории Перми, в том числе и микрорайоне. URA.RU ранее рассказывало о том, как в микрорайоне Соболи сносят единственный магазин с товарами первой необходимости. Местные жители жалуются, что никаких альтернатив власти не предлагают, а до другого ближайшего магазина идти около двух километров.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В администрации Перми объяснили, что они не могут оставить единственный магазин в микрорайоне Соболи из-за нарушения законодательства. Торговая точка находится в охранной зоне электросетей, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее жители микрорайона жаловались, что у них сносят единственный в округе торговый павильон. «Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, павильон расположен в охранной зоне электросетей, что нарушает требования действующего законодательства», — сообщили в мэрии. О недопустимости размещения торговой точки в данном месте властей уведомили в «МРСК Урала». В администрации сообщили, что предложили собственнику установить торговый объект на территории Перми, в том числе и микрорайоне. URA.RU ранее рассказывало о том, как в микрорайоне Соболи сносят единственный магазин с товарами первой необходимости. Местные жители жалуются, что никаких альтернатив власти не предлагают, а до другого ближайшего магазина идти около двух километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...