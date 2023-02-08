В Челябинской области ищут подрядчика на строительство моста через реку Зюзелга

Возведения нового моста долго ждали жители деревни Заварухино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области ищут подрядчика на строительство моста в Сосновском районе в деревне Заварухино через реку Зюзелга. Стоимость работ оценивается в 93 млн 623 тысячи рублей, сообщается в протоколе, опубликованном на портале госзакупок.

«Выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство автомобильного моста через реку Зюзелга в деревне Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области. Начальная цена составляет 93 млн 623 тысячи рублей», — говорится на сайте.

В начале 2022 года районный суд заставил администрацию Сосновского района решить вопрос о строительстве автомобильного моста через реку Зюзелга. Чуть позже данным вопросом занялась прокуратура.