В Челябинской области ищут подрядчика на строительство моста через реку Зюзелга

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Строительство Общественно-делового центра «Конгресс-холл». Челябинск, арматура, стройка, конгресс-холл
Возведения нового моста долго ждали жители деревни Заварухино Фото:

Власти Челябинской области ищут подрядчика на строительство моста в Сосновском районе в деревне Заварухино через реку Зюзелга. Стоимость работ оценивается в 93 млн 623 тысячи рублей, сообщается в протоколе, опубликованном на портале госзакупок.

«Выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство автомобильного моста через реку Зюзелга в деревне Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области. Начальная цена составляет 93 млн 623 тысячи рублей», — говорится на сайте.

В начале 2022 года районный суд заставил администрацию Сосновского района решить вопрос о строительстве автомобильного моста через реку Зюзелга. Чуть позже данным вопросом занялась прокуратура.

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Власти Челябинской области ищут подрядчика на строительство моста в Сосновском районе в деревне Заварухино через реку Зюзелга. Стоимость работ оценивается в 93 млн 623 тысячи рублей, сообщается в протоколе, опубликованном на портале госзакупок. «Выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство автомобильного моста через реку Зюзелга в деревне Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области. Начальная цена составляет 93 млн 623 тысячи рублей», — говорится на сайте. В начале 2022 года районный суд заставил администрацию Сосновского района решить вопрос о строительстве автомобильного моста через реку Зюзелга. Чуть позже данным вопросом занялась прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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