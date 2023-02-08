Бастрыкин взял под контроль дело о массовой дракой челябинских школьников

09 февраля 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил представить доклад по делу о массовой драке в ОЦ №5 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин взял под контроль дело о массовой драке в образовательном центре (ОЦ) №5 Челябинска. О том, что глава ведомства ждет доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе СКР. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования. В докладе должны установить все обстоятельства и причины произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства. Массовая драка случилась 8 февраля. Подростки ворвались в образовательный центр №5 в балаклавах, с молотками и пистолетом. Двух участников потасовки госпитализировали. В полиции региона инцидент находится на особом контроле. Шесть участников массовой драки задержали, а при обыске их квартиры обнаружили оружие. Один из них оказался совершеннолетним, ему будет избрана мера пресечения. Не достигших 18 лет отпустили под подписку о невыезде. Один из них состоит на учете в ПДН с 2021 года.

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин взял под контроль дело о массовой драке в образовательном центре (ОЦ) №5 Челябинска. О том, что глава ведомства ждет доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе СКР. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования. В докладе должны установить все обстоятельства и причины произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства. Массовая драка случилась 8 февраля. Подростки ворвались в образовательный центр №5 в балаклавах, с молотками и пистолетом. Двух участников потасовки госпитализировали. В полиции региона инцидент находится на особом контроле. Шесть участников массовой драки задержали, а при обыске их квартиры обнаружили оружие. Один из них оказался совершеннолетним, ему будет избрана мера пресечения. Не достигших 18 лет отпустили под подписку о невыезде. Один из них состоит на учете в ПДН с 2021 года.